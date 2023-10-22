周興哲上海開騷粉絲喪嗌「老公」　老婆反應曝光

台灣歌手周興哲（Eric），自早前升呢做人父後，事業更係再創高峰，繼早前新加坡巡唱站大獲好評後，日前（20日、21日）喺上海舉辦「Odyssey旅程」世界巡唱站嘅佢，老婆趙岱新、父母及細佬等家人都有份出席支持。而第一次喺上海開騷嘅佢，亦相當熱情咁同當地粉絲打招呼：「今天是我在上海第一次的演唱會，獻給你們！」引嚟全場1.2萬粉絲嘅興奮尖叫外，仲有大批粉絲喪失理智嗌「老公！」、「我是你的老婆！」氹到周興哲勁開心之餘，正宮趙岱新亦大方幽默表示：「盡量喊，我不會呷醋！」

向來錫粉絲錫到燶嘅周興哲，亦喺第一場就獻唱同日上線嘅新歌《不喜歡沒有你的地方》，老婆趙岱新亦隨即喺社交網晒出老公喺舞台上嘅英姿外，仲寫道：「No Place Like You」認真閃到盲呀！而周興哲開始唱新歌時，現場粉絲竟然都識跟住大合唱，令佢感動道：「今天才上線的，你們就都會唱，我的小興星（粉絲暱稱）果然是最棒的！」另外，周興哲亦分享道自己同朋友去唱K時，唔會揀自己嘅歌嚟唱，剩係會唱偶像周杰倫嘅歌，並現場加碼派福利，獻唱周杰倫嘅經典歌曲《擱淺》致敬。

舞台服裝方面，周興哲更誠意十足咁準備咗4套造型，晒出佢精壯結實嘅麒麟臂外，仲喺台上同粉絲大玩互動遊戲：「哪邊歡呼聲大就轉去哪邊！」結果引嚟四面八方嘅瘋狂尖叫外，自己更成個人體「陀螺」咁打轉，認真識玩。