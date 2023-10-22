秋高氣爽　戶外開餐好寫意

踏入初秋，氣溫宜人，偶有涼風，正適合戶外活動，這個時候還可以趁好天氣在室外覓食。懶得預備食物去野餐或燒烤，不如揀選設有露天位置的新餐廳，和親友歎一盅兩件，又或兩手揈揈去吃日式燒烤，無論日與夜，都能充分感受秋日氣息。

露天茶座食點心

提到露天茶座，大家想到的多是西餐又或輕食，科學園新開的海景中菜館「八方棧」，全落地玻璃窗可透影日光，另外設有露天茶座讓客人齊齊在戶外飲茶。座位旁邊是單車徑和白石角海濱長廊，客人可以邊品嘗精美小點，邊欣賞海天一色，又或踩單車經過時，坐下抖抖歎點心，來個小休再出發亦可。餐廳除有傳統的蝦餃、燒賣外，還有改良造型和創意新品。紅噹噹的妃子笑，輕輕咬開煙韌外皮，會發現其實是我們常吃的鹹水角。白雪雪的雪山包，加點西芹汁，就變成嫩綠的蔬汁金柚雪山包。

除了造型百變，餐廳亦在傳統點心的基礎上，打造出升級變奏版本。平常吃的春卷餡料多是蔬菜和蝦肉，這裏就有日式風味的牛油果鰻魚春卷和脆炸崧子鮮蝦筒選擇，前者加配蒲燒白鰻魚，味道香濃，後者加入香脆崧子，口感豐富，各有特色。嗜辣的客人推介脆皮麻辣抄手，紅油抄手變成油炸方式處理，和辣汁一起享用，口感截然不同。

晚市小菜集滬菜、粵菜和川菜於一身，大部分都適合和親友分享。一道經典的招牌香酥糯米八寶鴨，相當考大廚工夫，鴨子釀入南非鮮鮑魚和多款食材，軟糯入味。家常的蒸肉餅，選用西班牙黑毛豬肉配膏蟹打造出升級版本，蟹汁滲入肉餅內，添鮮添味。香口的脆香杏片龍躉球，龍躉魚肉表面蘸滿杏仁片，外脆內嫩。愛川味的話，集鴨血、鮮魷、牛肚和午餐肉等食材的重慶毛血旺，據指辣度可達5粒星，嗜辣之人不妨挑戰一番。

鬧市中的偽露營

除了行山，秋天亦是露營好季節，不過出發前要預備大量物資，又要擔擔抬抬，除了露營發燒友，其他人可能得三分鐘熱度，甚至未開始已放棄。想感受露營風味又但懶預備？沒問題，銅鑼灣一間露營主題的日式燒烤餐廳「露營生活CAMPLIFE」，熱愛露營的店主為求逼真，特別選用真實的露營裝備，室內外擺放了野餐桌、燒烤爐和香種炊具，戶外露台位置的地面更鋪設灰白石仔，加上燈飾、木樁、帳篷和植物等裝飾，簡直是在鬧市中神還原出一片露營地，用餐更有投入感。

去露營，最開心就是營火和燒烤，先以自家製和牛薯餅作開胃菜，蘸自家製的番茄汁享用，剛好中和油分。香口的燒三文魚餃和燒虎蝦，最適合配啤酒。若然有小朋友的話，用可愛餐具盛載炸薯條和炸雞軟骨，他們必定心心眼。來到燒烤環節，高級的A4宮崎和牛頂級肉眼，油花均勻，油香四溢又有肉味。想試多幾款不同部位，集齊友三角、沙巴當、特上牛小排和肩胛的宮崎和牛極上四點盛盒，應可滿足到你的要求。

若然不想動腦筋，可以點選大堆頭的海陸套餐，三文魚頭海鮮鍋套餐就有按時令供應的刺身，分量十足的海鮮拼盤內有鮮甜的加拿大龍蝦尾，配自家調蝦膏及蟹膏醬，鮮上加鮮。冷盤過後，來一口熱辣辣的三文魚頭鍋，湯鮮美味又暖胃。另一款豪華觀星晚餐，除有龍蝦尾、北海道帆立貝和白鱔等海鮮，還有6款宮崎和牛的部位和黑豚肉等，滿足食肉獸的胃口，飯後乜都唔使理，便可輕輕鬆鬆歸家，最令人愉快。