鄭嘉穎陳凱琳愈搬愈豪　估唔到呢班無綫藝人都住豪宅

陳凱琳（Grace）不嬲鍾意喺社交網分享生活，早排又晒喺屋企開Party相，眼利嘅網民發現佢哋疑似棄咗何文田嘅千呎大屋，搬入更豪嘅複式豪宅！豪宅有條企到8個人嘅超闊樓梯，飯廳有個巨型飯枱仲睇到外面有個大花園！不過Grace屋企富貴早就通晒天，老公鄭嘉穎又紅足咁多年唔住豪宅先奇，以下呢啲TVB藝人就真係估唔到佢住豪宅啦！

就算你醒唔起李國麟演過乜劇，都肯定認得佢個樣係TVB出晒名嘅「綠葉王」。69歲李國麟喺無綫30幾年都唔係做主角，早排返內地直播帶貨搏晒命狂食辣嘢兼賣埋女性私密用品，係咪聽到好心酸覺得佢好唔掂？其實李國麟住嘅係西貢複式大別墅，有私人天台連花園，空間極大而且揸名車着靚衫，「隱形富豪」一名完全唔使為佢擔心！

趙希洛近年先捱出頭成為無綫「御用癲婆」，點知都係不受重用決意離巢，一班網民大嗌可惜。趙希洛出名做嘢努力，喺TVB默默耕耘咗16年，但其實係「富二代」！媽咪係著名女演員梁小玲，爸爸就喺澳洲經營石油生意坐擁過億身家，住緊市值八千萬梅道豪宅有司機車出車入。好姊妹黃智雯曾經整估佢話要借100萬，希洛都話冇問題，財力十足！