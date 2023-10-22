黎諾懿喪搵女神合作　笑李佳芯夠「老」冇殺傷力老婆唔會嬲

藝人黎諾懿、前港姐冠軍林鈺洧及2022友誼小姐邢慧敏今日（22日）為慈善跑活動擔任頒獎嘉賓。黎諾懿表示喜見疫情過後各類活動開始復辦：「跑步、單車又或者親子又好，成個城市都郁番，希望多啲類似活動，令成個城市氣氛都好啲。」問到他為何不親自落場跑？他笑言不太喜愛跑步：「我怕悶，哈哈！因為我好鍾意傾偈，陳山聰、洪永城『導』咗我跑步好耐，我問可唔可以傾到偈？佢哋話『抆』啲。」他坦言較喜愛踩單車及打拳，但平日會與囝囝落街步行：「同阿仔落街打機捉精靈，都行到幾公里㗎，因為行得里數多會捉到靚啲嘅精靈。」他笑言剛接任慧妍雅集主席的太太李潔瑩指他太懶，經常提他做運動：「我同佢講我朝早湊仔返學，之後又要接放學，中間開下會或者拍吓嘢，仲邊有時間做啲咁嘅嘢呢？就嚟仲要處理埋你慧妍嘅嘢喎，我唔知我邊方面呈現到好得閒，我要開始扮忙喇。」

談到他經常與女神拍檔做節目，但太太仍非常信任，公開表示不會呷醋，他搞笑指全因自己安排得當，不要每次都找某一兩位藝人，否則會令人起疑：「我最好就開得多，次次都唔同女仔，一係嗰啲已經老咗嘅，好似李佳芯、高海寧，同你由細識到大嘅，後生嗰啲例如港姐就分散啲，件事冇咁着迹嘛，戴祖儀呢啲冇乜殺傷力嘅咪Keep住搵囉，哈哈！」