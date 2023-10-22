小米Redmi新平板　性價比高但仍有不足？

Android入門平板一向有價有市，特別受年輕職場人士和學生歡迎，小米近日就推出新成員Redmi Pad SE，所謂「SE」即「Second Edition」，也即去年Redmi Pad的後繼機。首先它的屏幕升級至11吋FHD+解像度，提供16:10比例輸出及1,500:1對比度，亮度400nits在戶外看也保持清晰，而且更符合TÜV萊茵低藍光標準，長時間用來溫書或睇文件雙眼都無咁攰。另外它配備了支援Dolby Atmos和Hi-Res Audio的四喇叭，音色有保證。

處理器是Snapdragon 680，較上代用Mediatek Helio G99有所進步，文書處理夠用，但考慮到低配版只有4GB RAM，用來打大食Game就未必頂得順，預算較多建議還是買8GB RAM版本吧！此機售價一千元有找，性價比超高，惟缺點幾明顯，例如8,000mAh電池僅對應10W充電，充滿電預計有排等；另外屏幕沒有防誤觸功能，畫圖容易誤觸；加上只有90Hz刷新率，播放高速畫面時有機會窒格，入手之前要考慮清楚啊！

同場加映︰4G「平」板

同期高CP值平板仲有部Teclast台電M50 Pro，同樣賣千元左右，擁有10.1吋1,920 x 1,200解像度屏幕、UNISOC Tiger T616八核心處理器、8GB RAM、 256GB ROM及6,000mAh電池，更提供1,300萬像素主鏡頭及輔助鏡頭，最正是插到SIM卡行到雙4G網絡，打到電話兼用到WhatsApp！