譚嘉儀搞處女簽唱會　自爆緊張到失眠

歌手譚嘉儀今日（22日）出席個人專輯簽唱會，其家人及朋友亦有到場支持。活動上，胡楓以嘉賓身份現身為佢打氣，大讚佢無論係做主持抑或係歌手都非常出色。隨後佢感謝胡楓嘅提攜，並致送自己嘅光碟及毛衣畀佢。同時又即場演釋咗三首最愛嘅經典歌曲《早晨》、《夜機》及《Close to you》，更與現場粉絲大玩遊戲，氣氛十分熱鬧。

佢表示今次係佢嘅首次個人簽唱會，心情十分緊張導致失眠：「其實我之前都有出碟，但都冇舉辦過簽名會，所以今日係第一次。」又指今次嘅專輯將重新演繹中外天后嘅金曲，佢親自挑選咗十首充滿童年回憶嘅歌曲。

談及未來嘅工作安排，佢透露剛完成《虛擬情人》劇集嘅拍攝，佢喺劇入面飾演CEO嘅好姊妹，而最近都完成咗新歌錄音工作，但仍在籌備當中：「MV就未拍嘅，仲籌備緊（會唔會想出去拍？）都想㗎，其實去邊都冇所謂，如果可以日本都幾好，好似好靚。（想唔想舉辦場演唱會？）好想，因為上年舉辦咗一場，好自然開完第一次就會想開第二次，不過都係要儲下歌先。」佢更表示自己嘅目標係希望每年可以推出兩至三首新歌。

佢又話好懷念主持《經典金曲50年》嘅時候，自己都想向主持、唱歌和拍劇三方面發展，成為全能藝人，就好似胡楓一樣。