Volkswagen ID.4抵港亮相　續航力達550km

Volkswagen純電動ID.4抵港亮相，不僅是ID. 家族中的首位SUV成員，亦是讓品牌首款引進香港巿場的純電動車型。(方偉堅攝)

又有純電動SUV抵港，今次係Volkswagen 的ID.4。抵港亮相的雖是海外樣版車，但不是左軚版，而是右軚版，分外親切。即日起開放預約試駕及預訂，首批預計最快可明年第一季開始交車。「一換一」售價$36萬有找，另升級版本 Launch Edition，亦只是再多$2萬。

ID.4既是Volkswagen 純電動 ID. 家族中的首位SUV成員，亦是讓品牌首款引進香港市場的純電動車型。採用全新的 MEB 模組化電動車底盤平台，車長接近4.6米，以中型SUV定位，並以後輪驅動。置於後軸的電馬達，最大輸出達210 kW（即286 hp），最大扭力545 Nm。靜止起步加速至100 km/h僅需 6.7 秒，最高時速 180 km/h。

所配備的鋰離子電池組容量達82kWh，在WLTP標準下，續航力及綜合耗電量分別為550km及16.05 kWh/100 km。支援最大135kW DC快速充電及11kW AC中速充電，由10%充至 80% 電量分別只需28分鐘及5小時15分鐘。