囡囡初睇媽咪做戲勁好奇　陳茵媺：佢問我做乜射爸爸！

藝人陳茵媺（Aimee）和周嘉洛等一眾新劇《羅密歐與祝英台》的演員，今日（22日）到將軍澳出席宣傳活動，眾人在台上玩遊戲期間，問到當看到另一半拍親熱戲時有甚麼反應？Aimee即用手掩眼，她笑言：「當睇唔到，唔想畀壓力對方。」而黎學勤與馬海倫玩遊戲勝出後，獲得親吻馬海倫機會，他即點名周嘉洛陪他，二人同時向馬海倫獻上香吻，引來台下起哄。

Aimee早前帶三名子女到深圳探望正在當地開工的陳豪，一家人更在酒店房收看劇集首播，Aimee興奮表示：「我哋每日都趕返酒店睇劇，不過第一次睇爹哋媽咪做戲嘅囡囡有啲混淆，佢問點解媽咪要射爸爸，又覺得媽咪好cool，爸爸好Funny，要同佢解釋。佢見到周嘉洛同游嘉欣錫又會問係咪真錫，我答佢有時都要借鏡。（你同陳豪啲親熱戲會唔會唔畀佢睇？）唔會，佢喺屋企都見慣。」Aimee又爆女兒勁冧周嘉洛，大讚對方好靚仔，問到囡囡可有提出要見嘉洛真人？她笑言：「又未去到咁，佢仲未識，如果係咁就真係閉喇！」

至於周嘉洛在劇中對游嘉欣一見鍾情，但他表示現實中未試過，他說：「就算有都係喺小學對同學同老師，總之合眼緣就會鍾意。」