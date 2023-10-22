視后李佳芯久未拍劇　原來監製有問過佢個期

視后李佳芯（Ali）今日（22日）出席關注專注力失調及過度活躍症（ADHD）活動。Ali表示近年有身邊朋友出現抑鬱問題，令她亦了解多了ADHD相關病徵，也懷疑自己是專注力不足：「以前讀書成績唔算好，我上堂係坐定定好乖嘅，但個腦唔知飛咗去邊。」她坦言了解多了，學懂了如何與自己相處：「例如我永遠做現場都會『食螺絲』，唔知點解個腦一片空白，到依家都係咁，但做演員又唔同，因為我有準備，會預先背好劇本投入角色。」她指現時若獲邀做現場直播，會向對方表示徵求多一位專業司儀同場，從而減低了壓力令演出可流暢得多：「冇必要呃人，因為了解咗自己長處同短處，呢樣係好緊要。」

談到工作，她透露即將有2個節目會播出：「一個係同黎諾懿嘅《隨懿深度行》，另一個係同周吉佩嘅《日本18種住法》。（有冇劇集？）聽過有監製問過啲期，不過一日未開工一日當冇先，等公司安排。」談到她久未拍劇，她坦言未必是壞事：「我都經歷過一段時期係唔停拍劇，係咁Chur係咁谷好似條橡筋咁拉到行，我都會乾，尤其係演戲。」她指每次休息完再開劇狀態會好得多，變化會更多，而且休息期間可以增值自己，例如上演戲課及學唱歌等，對將來演出絕對有幫助。