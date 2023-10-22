陳茵媺爆女兒最鍾意靚嘢　莫非想承繼媽咪衣缽？

藝人薛家燕、陳茵媺（Aimee)、周嘉洛等今晚（22日）參加拍攝無綫節目《思家大戰》。剛復出不久的Aimee首次出席綜藝節目，透露先前從未觀看過該節目，被問想贏取獎金？她說：「咁又冇，通常最放鬆嘅時候出嚟嘅果會更加好，所以我會以最放鬆嘅狀態去玩，咁可能就有獎金。」又指曾參與節目遊戲的老公陳豪都建議她玩遊戲不用太認真。

談及家中兒女，Aimee指奶奶專誠從澳洲過來照顧他們，令自己有時間出來工作，坦然因工作減少了陪伴兒女的時間，有收到他們的投訴：「咁都冇辦法，我上個禮拜都已經帶咗佢哋去內地探爸爸，我同佢哋講話媽咪上個星期已經陪咗你哋去玩，咁所以今日你都應該要畀媽咪去做嘢啦。」

她透露仔女經常想到電視城探班，不過Aimee就不太贊成，怕自己會掛住他們而冇法專心工作：「我始終慣咗係佢係面前做媽咪嘅角色，我想分開啲，工作還工作，媽咪還媽咪，不過如果陳豪係度照顧佢哋嘅話都可以考慮。（仔女有冇畀你哋影響想做藝人？）暫時佢哋未話想做，不過會好奇，尤其係囡囡，因為佢鍾意靚嘅嘢。（陳豪話囡囡想做KOL？） 係咩？我唔知喎，但我唔建議，依家太細，我會想佢大個咗真係明白，如果佢都係話想做我就會OK，因為條路係佢自己揀。」表示仔女都冇自己的社交平台，強調要他們學會在網上保護自己的個人私隱，理解網上世界才接觸網絡會比較好，又指每次與囝囡拍片分享在社交網時，都會先詢問他們意見。