張敬軒初入行曾被人呃　自嘲做老闆係「高級打雜」

張敬軒接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，唱功了得又對自我要求甚高嘅佢，近年踏足商界創業，繼飲食業之後，又轉戰演藝教育，佢喺節目中表示「我已經冇再做餐廳，曾經有2年全力發展，當時我要求每張枱上都要有鮮花，到我退出後已經變成人造花，但我依然仲係好留戀嗰個地方。我係個好『八卦』嘅人，鍾意將有經驗嘅人拉埋一齊，我想如果佢哋能將本領傳授給演藝界嘅小朋友，佢哋起步點會高啲就好。」

軒仔透露選擇創辦演藝學校嘅原因，原來同佢初出道時遇騙嘅經歷有關。佢希望新人可以行少啲冤枉路:「正因為我曾經被人呃過，浪費咗好多青春。諗番出道時，梳頭、化妝、服裝，甚至做衫都係自己一手包辦，感謝關菊英姐姐教過我：『阿仔，你要記住，出來行走江湖，自己識嘅東西愈多，外面啲人就唔會咁容易欺負你！』所以我希望帶住學生由低做起，唔好一入行就被掌聲、鮮花包圍，而忘記自己需要學習更多。」

被問到既做歌手又做管理層，兩者可會有衝突？佢坦言絕對有衝突：「做歌手嚮往自由 ，無邊無際，走去做管理就係自己從一個自由人變成好有規範嘅人。我覺得自己仲係做得唔夠好。我經常想像，佢哋做咗啲我做歌手時同樣會疏忽嘅事情時，我應該點樣應對。」軒仔直言做老闆係「攞苦嚟辛」，直指呢幾年嚟冒險做生意，最深嘅體會就係老闆係食物鏈嘅最底層，咩都要管，冇人會比自己更加緊張所建立嘅一切。佢更自嘲奉勸有意創業嘅朋友，一定要有心理準備，自立門戶後將會成為「高級打雜」。

入行超過20年，軒仔再次感謝音樂人陳少寶、前經理人、前電台DJ周國豐等伯樂。被問到有冇興趣好似周國豐咁擔任選秀節目評判時，佢就耍手擰頭：「我有睇國豐做評審嘅節目，佢係少數會直接同我講有咩要改善嘅人，佢平時就好似喺節目上對參賽者般『窒』我！好多年前，我喺上海做過一個選秀節目，我、潘瑋柏、校長（譚詠麟）等做過一期評審，節目都有出咗啲一線歌手，我當時見到好多從陝西、新疆嚟嘅參賽者，屋企窮到不得了，父母為咗完成子女夢想，傾家蕩產買火車票，只為畀佢哋千里迢迢嚟上海參賽，甚至冇錢住旅館要瞓街。我唔想做嗰種為咗節目效果而嘲笑参賽者，因為自己都係發過明星夢嘅小朋友，嗰次之後我決定唔再做評判。」

軒仔難得接受車淑梅訪問，按捺不住要透露最新搞作︰「我細個時聽過車淑梅姐姐同區瑞強哥哥嘅《狐狸先生幾點鐘》卡式帶及故事書，係親戚喺兒童節送畀我嘅，陪伴我整個童年。呢個亦啟發咗我，其實同王菀之去年已有計劃，希望推出包含歌曲及講故事嘅兒童有聲書，一切都在進行中！」