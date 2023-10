認住呢個Look 慾火唔使谷

有冇試過畀人話「望咩望」,查實只要個「Look」見得人,又怕咩畀人望,分分鐘仲有機會發展出一段情緣添!今日就同大家喺情色世界入面Look一Look,睇吓有乜嘢引人入勝嘅話題吧!

Look at the Ceiling 女性專用

乜嘢時候會望住天花板?當然係躺平嘅時候啦!但譯成英文「Look at the Ceiling」,意思就變得唔簡單,而係女性專用嘅情色俚語,暗指同男士交歡咁解,而由此衍生嘅「Look in the Mirror」,則暗指女士自娛。

講起自娛,日本情趣用品品牌TENGA曾經喺英國進行民調,結果喺受訪男女中,有自娛行為嘅男女,分別高達93%同88%,當中有21%嘅男士同27%嘅女士認為自娛比曳曳更過癮,仲話可以紓緩壓力添!

Look to the Sky 仰天長「歎」

床上交鋒時眈天望地,好易被另一半投訴,話你唔夠專心,但有一招性愛體位叫「Look to the Sky」,打正旗號望住個天嚟曳曳,究竟係乜嘢玩法?首先要準備一張枱同有椅背嘅櫈,男士要瞓喺枱面,雙腳就踩住張櫈,女伴則做出騎乘姿勢,兩手往後扶住椅背,當進行活塞運動時,雙方嘅視線都要望住天花板,性學家話呢招可以令雙方更專心感受交鋒過程帶嚟嘅快感。如果想玩得更得過癮,喺天花裝一面大鏡,感覺會仲銷魂。

《Look At Her Now #8》 脫星揭秘

有人話續集電影通常冇咁好睇,但其實呢個「定律」早就唔成立,好似呢套由Reality Kings喺2021年出品嘅《Look At Her Now #8》,雖然係整個系列嘅第8集,成績卻比前作出色得多,除咗銷量勁,仲喺2022年AVN頒獎禮上獲得最佳系列作品。點解呢套四仔咁犀利?一嚟有Giselle Palmer、Whitney Wright、Savannah Sixx等多位巨乳脫星壓陣,二嚟影片以揭開脫星不為人知嘅私生活為主題,可以滿足觀眾嘅好奇心,難怪作品會大獲好評。

同場加映:若菜光《look!》

日本AV片名通常都係水蛇春咁長,簡約到得番一個英文字真係好少見,而呢套由MAX-A子品牌Calen喺2006年推出嘅《look!》,就好值得AV迷Look一Look,事關女主角係擁有一對36F巨乳嘅若菜光,有番咁上下資歷嘅AV迷,相信都會聽過呢個名,佢曾經係日本深宵節目《Pretty Valley俱樂部》嘅演員之一,2006年以藝能人身份加入AV界,成為AliceJapan同MAX-A兩間片廠嘅專屬女優,所以當年引嚟唔少AV迷起哄。話時話《Pretty Valley俱樂部》仲孕育出一位超人氣女優,佢就係以一對44O爆乳響朵嘅Hitomi。