由美國大導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導的新片《花月殺手》(Killers of the Flower Moon),請來兩大影帝里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)與羅拔迪尼路(Robert De Niro)主演,故事改編自真人真事,講述20年代的美國一班因石油致富的原住民,如何被白人系統性地謀財害命,揭露美國歷史鮮為人知的黑暗一面。電影上周於北美開畫,被評為大師級作品,周末累積票房收2,300萬美元(約1億7,940萬港元)成為亞軍,不敵美國天后Taylor Swift的巡唱紀錄片《Taylor Swift: The Eras Tour》!

《Taylor Swift: The Eras Tour》上畫第2周仍然氣勢如虹,周末累積票房大收3,200萬美元(約2億4,960萬港元),穩坐冠軍寶座。