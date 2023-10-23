星玄｜日籍老婆超旺夫？吳業坤歌唱事業再度起飛

今日係10月23日農曆九月初九，是日最旺生肖係馬，有貴人支持，生活一帆風順。肖馬嘅吳業坤（坤坤）自同太太濱口愛子結婚之後，無論係生活定事業，可以話頻頻受到大眾關注。

坤坤今年唔止幫多套熱門劇集獻唱主題曲及插曲，本月初佢就係廣州舉行巡迴音樂會，更稱這場演唱會象徵着他在2023年重新出發，簽約新經紀公司和唱片公司，以及完成了人生大事結婚，認為整個人生及事業也腳踏實地了，並有指佢今年底會出新專輯。

除咗歌唱事業重新出發外，最近佢有份演出嘅劇集《香港人在北京》正在熱播，年底重頭劇《新聞女王》又有佢份。就咁睇嚟，坤坤老婆似乎就係坤坤嘅貴人啦。而肖龍嘅朋友就要小心身邊小人多，做野切勿高調，以免招惹麻煩。

至於幸運星係處女座，得到幸運之神眷顧。「Do姐」鄭裕玲就係處女座，自從佢離巢無綫後，工作依然密密做到無停手，Do姐上個月生日前夕，雖然遇上世紀黑雨，但仍無阻佢嘅心情，靜靜地係屋企過。之不過愛鍚Do姐嘅觀眾同粉絲就先後送上兩份大禮畀佢，一個就係佢之前同5位型男去旅行嘅節目，獲得唔少網友大讚，希望Do姐會繼續接拍；另一份就係由佢自己喺今年6月先開設嘅網上頻道，短短3個月就有逾20萬訂閱。

此外，佢嘅一班好姐妹亦有同佢補祝返生日，簡簡單單開心幸福，果然運勢好到不得了。至於射手座嘅朋友，就要好好控制脾氣，身體會更健康。