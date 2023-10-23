【是日通勝】

農曆九月初九

癸卯年 壬戌月 甲寅日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：會友、裁衣、安葬

忌：祭祀、動土、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：9、19、35

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：財運上升，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

金牛座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

雙子座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

巨蟹座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

獅子座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

處女座：獲幸運之神眷顧，感情生活勢將如魚得水。

天秤座：平淡是福，懂得感恩，可望迎來愉快一天。

天蠍座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

人馬座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

山羊座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

水瓶座：凡事要向好的方面想，勿把失意無限放大。

雙魚座：好人唔怕做，將來遇困難才會有人幫你。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）猴 易破財

鼠：思路清晰，能以踏實心態為工作奮鬥。

牛：想法固執，不懂變通，事業發展停滯。

虎：人緣運不錯，能夠和身邊人和睦相處。

兔：神采飛揚，不管做甚麼事都充滿激情。

龍：身邊小人多，做事勿高調，以免惹麻煩。

蛇：行動力減弱，做事急躁，容易得罪人。

馬：好運相伴，貴人支持，生活一帆風順。

羊：運氣不太好，易犯下不應該有的錯誤。

猴：是日沖煞，沒有偏財運，忌沉迷賭博。

雞：想通過努力證明自己，但勿犧牲健康。

狗：改善人緣好時機，若有聚會應盡量參與。

豬：人氣旺，易與同事朋友建立良好默契。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

佳節又重陽，玉枕紗廚，半夜涼初透

農曆九月九日，俗稱「重陽節」，又稱菊花節，源於《易經》以陽爻為九，因九為陽數，兩九相重，所以是重九。又因日月並陽，兩陽相重，所以是重陽。

重陽節又稱老人節，有求長壽的傳統。怎樣能在風水布局上得到加持呢？今次又跟大家分享自己多年獲得的經驗。上期專欄提到如家中或公司放錯或放了不知來源的物品，等同放了一些負能量，隨時帶來霉運。有些人年年去購買由人生產的風水物來加持運氣，但你知對方是否一生好運嗎？正如有些名醫，以前掌控着每個病人的命運，收費自然昂貴，但當他踏入不好運時，就不會像往日那般得心應手，所以民間高人都是好低調的，我也不敢以大師自居，謹以學者角色來為大家分享。

為家人布長壽延命局，可化繁為簡，有好多精品公仔擺設可用，例如找些兩個老人家好好笑容坐在一齊的，或放壽星公，男主人放西北（乾位），女主人放西南（坤位），年輕朋友暫時不用放，擺放位置不要有太多雜物，並經常檢查這範圍有否東西發霉，若有，要馬上清除。

一個人周圍的磁場是好是壞，可以改變，只要學會了如何用心念來改變能量，再運用這種能量來改變命運，自然可以變得更有自信。