娛圈單打︱神還原經典角色　豁出去脫胎換骨

正在熱播的《香港人在北京》繼續創下經典搞笑場面，傅嘉莉（Kelly）飾演的Funny在「劇本殺」中扮演《食神》火雞姐，神似程度直讓觀眾以為莫文蔚客串，簡直有脫胎換骨之感！出道已20年的Kelly，演技終於開竅。

Kelly過去一直以靚女形象示人，而且不吝展示火辣身材，上半年播出的《廉政狙擊》便拋胸上陣。由於經常演出豪放女以至小三角色，因而有「大台御用邪花」稱號；加上她不時以名牌示眾，樓換樓非常富貴，甚至被傳搭上已婚富豪，拜金彷彿成為其代名詞。

正所謂，世上無難事，只怕有心人。Kelly近年「洗心革面」，一改性感形象，冀突破戲路。今次在《香》劇扮演暗戀洪永城的癡心女，平時不修邊幅，舉止粗中有細，十分討好。但最驚喜還是神還原火雞姐，一棚哨牙令人捧腹，加上她不顧形象豁出去的搞笑演繹，甫播出即在網上造成轟動。

努力當然有回報。Kelly 2003年憑《當四葉草碰上劍尖時》出道，曾揚言30歲前要賺到1,000萬元兼擁5個物業，40歲前要買夠10層樓，目標非常明確。她22歲已首次置業，現在38歲，相信距離實現目標不遠矣。

不說不知道，她有八分之一德國血統，為了令美貌更加升級，早前不惜打牙釘箍牙，難怪換來今日的「刀削面」。不過咁，娛樂圈遍地靚仔靚女，想長做長有，始終還是要演技論英雄。Kelly不再囿於外表身材，甘心放下美貌儀態盡地一煲，終於換來觀眾拍手叫好！