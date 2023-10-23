廣咩︱陳曉東作詞人天賦爆發　挑戰廣東話正字一答即中

《廣咩》是一檔以廣東話為主題的節目，每一集都會為大家介紹奇趣的廣東話正字知識。前一集梁嘉琪雖然挑戰失敗，但她對於題目的分析真的頗為精彩！這一集我們請來了身為歌手和詞曲創作人的陳曉東，作為我們的挑戰嘉賓，不知道他能否借助自己對於文字的理解能力，第一次參與便挑戰成功呢？

問題：以下哪個字詞是「的起」的正字？

A.釣起

B.灼起

C.扚起

陳曉東：「A是釣起，B是剁起，我認為答案是C，因為拿起東西需要用槓桿，而且有重量的東西需要用手，所以是用剔手邊。」恭喜陳曉東挑戰成功，來聽聽我們的星級主持關楓馨，為大家解釋一下「扚起」的來源與典故吧。

關楓馨表示：「廣東話口語中説的『的起』，它的正字是『扚起』。當我們有了決心做一件事，就會這麼說『我會扚起心肝努力溫書，下次一定要攞到100分。』又或者想拉起一個人站起身，我們會說『同我扚起佢。』北宋《廣韻》中有『扚，引也。』即有牽引和拉的意思，而扚亦代表用力拿起。」

關楓馨為了實現夢想，曾經扚起心肝去參選香港小姐，最後更進入了五强，真的非常厲害！不知道大家，是否也試過為了自己的夢想，扚起心肝去努力呢？

化妝：@joanne_starryavenue

髮型：Kenny Chan @ HAiR