【IB攻略】IB學前課程讀MYP還是IGCSE？

IB課程是一個廣受歡迎的學術課程，設計用於培養學生的批判思維、問題解決能力和國際意識。然而，在選擇IB課程之前，學生可能面臨着不同的學前課程選擇，如國際中學預科課程（MYP）和英國普通中等教育證書（IGCSE）。本文將比較MYP升上IB和IGCSE升上IB的應試優劣，探討這兩種課程對學生在IB課程中的適應性和成功性的影響。

MYP和IGCSE在課程結構和內容上存在着差異。MYP課程強調跨學科學習和學科整合，鼓勵學生發展綜合的學術技能和概念。相比之下，IGCSE課程更加專注於學科的單一細節，學生需要選擇特定的科目進行深入學習。這意味着MYP學生可能更具備跨學科的綜合能力，而IGCSE學生則更可能具備對特定學科的深入理解。

而IB課程在學術要求和挑戰性方面較高。對於MYP學生來說，他們在MYP階段已經接觸到一些IB的核心概念和技能，這可能使他們在IB課程中更容易適應。然而，IGCSE學生可能需要更多的時間和努力來適應IB的高要求，特別是對於跨學科的整合和國際意識的發展。

至於MYP和IGCSE在評估和考試方式上也存在差異。MYP強調綜合評估和學科間的整合，學生可能會進行項目報告、口頭演講和統整性評估。IGCSE則通常涉及筆試和結構化的考試形式。在IB課程中，學生需要適應更多的內部評估和外部考試，這可能對於在MYP或IGCSE中習慣了特定評估方式的學生來說是一個挑戰。

總括而言，MYP升上IB和IGCSE升上IB都是不同的途徑，但它們對學生在IB課程中的適應性和成功性產生不同的影響。MYP學生可能更具備跨學科的綜合能力，而IGCSE學生可能更具備對特定學科的深入理解。同時，MYP學生可能在IB課程中更容易適應，而IGCSE學生可能需要更多的時間和努力來適應高要求的IB課程。此外，學生還需要考慮到這兩種課程的國際認可度以及在大學申請競爭中的優勢。

最終，選擇MYP升上IB還是IGCSE升上IB應該基於學生的個人情況和目標。家長可因應子女的興趣、學術能力和未來的職業目標，做出最適合子女的選擇。無論學生選擇哪種課程，他們都應該充分利用所學的知識和技能，並在IB課程中取得成功。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣