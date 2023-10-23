阿Sa為Sa爸搞豪華生日P　孝順女跳唱《愛情陷阱》High爆

盛傳組合Twins將於明年舉行演唱會，但未開騷前成員蔡卓妍（阿Sa）先做孝順女，有讀者爆料指尋日（22號）為爸爸（Sa爸）假黃竹坑某酒店為舉行盛大生日會，現時布置簡單又溫馨，台上有白及金色的汽球，而Sa爸雖然才是派對主角，不過在徇眾畏求下，穿上粉紅色上衣襯短裙騷長腿的阿Sa被邀上台致辭。

而一向口齒伶俐的阿Sa，可能在沒有心理準備下，表現得有點手足無措，她在台上表示：「好多謝由細見到我大嘅Uncle、Auntie，仲有屋企人，好似嫲嫲、經理人、老闆楊受成，仲有我啲朋友賞面到嚟。」之後又攬住企在台上的Sa爸，祝他生日快樂，不過又笑住謂：「其實聽日（23號）先係你正日。」

之後阿Sa、Sa爸及Sa嫲一家三口齊上台進行砌蛋糕儀式，台上有4個不同款式的大蛋糕，藝人林盛斌（Bob）除擔任司儀工作外，更兼任歌手身份帶領全場人大唱生日歌，阿Sa不斷在旁拍掌，又示意爸爸抬起蛋糕望鏡頭影相，還要安排嫲嫲企C位影全家福，搞家宴都搞得非常忙碌，原來做孝順女真的不容易。

全晚「戲肉」必定是上台唱歌環節，原本表現大方得體的阿Sa當一手拎香檳，另一隻「手查」咪時即變Danceing Queen ，着短裙都照踢腿跳唱譚詠麟的《愛情陷阱》，而上台的農夫、Sa爸及Bob亦歌王上身，不停大喊「這陷阱，這陷阱，偏我遇上…」，明顯非常Enjoy個生日會。