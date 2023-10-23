霜降　冬日前潤燥補氣血

聽日（10月24日）就是二十四節氣中的霜降，是整個秋季的最後一個節氣，代表冬天很快就要來臨，最近能明顯感受到氣溫降低，手腳也變得冰冷起來。而飲食養生民間就有「冬補不如補霜降」的講法，秋天做好準備，冬天的進補才事半功倍。

【注意心血管問題】

霜降的到來提示愈來愈接近冬天，近期氣溫明顯下降，加上換季的冷暖無常，讓心血管疾病特別容易發作。 因此，建議日常飲食可以多補充紅色食物，如：紅茶、牛番茄、紅豆、紅蘋果等，來補血養心。

【加強足腹部保暖】

腳部屬於末梢神經，離心臟最遠，容易發汗，是身體最容易冰冷的地方。 建議可以加強膝蓋以下的保暖，多穿長褲及襪子，腳溫暖後，身體也會跟着暖起來。 天氣轉涼以後，脾胃較怕寒氣入侵，喝冷飲也會刺激胃酸分泌。 建議加強腹部保暖，不只照顧脾胃，女性也可以防止子宮受寒。

【加強潤燥及補氣血】

秋令屬金，脾胃為後天之本，此時宜平補，尤其應健脾養胃，以養後天。霜降期間，天氣更加乾燥、涼冷，體內卻還是燥熱的感覺。 除了持續滋陰潤燥降火，還要加強推動氣血循環，並可適當食用一些溫補的食物，如：紅棗、黃芪、薑黃等。 當然，也可配合藥膳進行飲食調養。

【枸杞菊花燉梨子】

食材：枸杞菊花茶包1包、雪梨1顆、冰糖10克、枸杞少許、飲用水1000毫升。

作法：雪梨洗淨、去皮去核，將果肉切小塊備用。 將茶包、水梨、枸杞、冰糖放入鍋中，倒入飲用水。 以大火煮滾後，轉小火煮10分鐘。 熄火，蓋上鍋蓋，靜置30分鐘後即可飲用。

【白果蘿蔔粥】

食材：白果6粒，白蘿蔔100公克，糯米100公克，白糖50公克。

做法： 蘿蔔洗淨切絲，放入熱水汆燙備用。 先將白果洗淨與糯米同煮，待米開花時倒入白糖文火再煮10分鐘，拌入蘿蔔絲即可出鍋食之。