《魔雪奇緣》真人版電影將開拍粉絲推薦演員陣容

將過往經典動畫作品拍成真人版電影已成為迪士尼近年的「指定動作」，雖然今年的《小魚仙》（The Little Mermaid）「雷聲大雨點小」未能造成很大迴響，但迪士尼仍然「雄心壯志」計劃繼續朝着這個方向，將多部經典動畫之作拍成真人電影。據迪士尼內幕網站近日爆料指其中一項重鎚計劃就是將《魔雪奇緣》（Frozen）翻拍成真人版！

雖然「十劃未有一撇」，但有粉絲已急不及待為迪士尼做casting選出心目中兩大主角愛莎（Elsa）和安娜（Anna）公主的最理想演員人選。粉絲一致認為《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）美國女星Anya Taylor-Joy是飾演真人版Elsa的不二之選，Anya無論是一頭白金長髮以及氣質都與Elsa好相似。至於Elsa妹妹Anna，粉絲就認為美劇《河谷鎮》（Riverdale）女星Madelaine Petsch最適合演，Madelaine除了有演技之外，她亦是「唱家班」有能力在《魔》唱歌。此外，粉絲亦認為英國男星「勁揪俠」艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）是飾演片中基斯托夫（Kristoff）的最理想人選。

除了《魔雪奇緣》之外，《公主與青蛙》（The Princess and the Frog）、《魔髮奇緣》（Tangled）以及《泰山》（Tarzan）亦將會被迪士尼拍成真人版電影。