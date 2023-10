荷里活電影人Bob George日前車禍身亡,終年51歲。據知日前他駕單車外出,路邊一輛汽車突然開門,你被撞開飛出馬路並被另一車輛迎面撞擊當場死亡!

Bob George平常習慣駕單車上班,事發於本月17日,當時他行經洛杉磯銀湖一帶,他駕駛途中,路邊一輛汽車的駕駛者突然開門,即令Bob彈出去後立即被另一輛迎面駛來的汽車撞上,經救護人員即場搶救後不治。他是電影製作會計出身,曾任多部「大片」包括《絕世天劫》(Armageddon)、《珍珠港》(Pearl Harbor)、《驚天核網》(The Sum of All Fears)、3集《魔盜王》(Pirates of the Caribbean)以及《獨行俠》(The Lone Ranger)等擔任製作會計。之後他轉任電影《分歧者》(Divergent)系列製作顧問。