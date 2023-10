無綫劇《香港人在北京》正在熱播中,劇中飾演徐寶怡的藝人戴祖儀(Joey),於社交網上載短片,以「專業的舞癡」-Behind the scene為題分享拍攝經過,她寫道:「昨晚的這場戲是說寶怡跳舞實力把大家都嚇死,然後…真實情況是…那天我到了拍攝現場,發現有一個跟我穿着打扮一模一樣的女生,我就去問導演『Who is shee? Why same same?』導演回覆我『那個女生是我們這部劇的第一個替身!準備要替你跳舞』。」Joey形容當刻即滿頭問號,相反導演就表現出一副善解人意的表情,當二人沉默對望幾秒後,Joey莫名的激動地説:「傻的嗎!跳得好就話要替身姐!跳得唔好我親身上陣就得啦!」

最後她不負眾望一Take KO,她再補充說:「然後替身沿路折返,冇發揮的機會,對唔住替身姐姐。成件事矛盾得好好笑,但知我咩料啦,冇人可以挑戰我舞癡嘅實力!」Joey人靚聲甜屬女神一族,難得全無「偶包」經常發放笑彈給大家帶來歡樂,絕對值得掌聲。