酒迷喜訊　啤酒威士忌輪流飲

來到清爽秋日，偶然氣溫微升，這個時候，來杯冰涼啤酒最好不過。想慢慢品味酒意，和朋友摸住酒杯底傾偈，不同風味的威士忌最適合。這個10月，全港各區既有萬眾期待的啤酒節和活動，亦有大型威士忌酒展和拼配，想隨時隨地來個Happy Gathering，幾時都得。

街市飲啤

整個10月，都是以啤酒做主角，現時至10月31日中環就有傳統德國啤酒節2023，場地會布置成古巴戈利亞民族色彩的啤酒花園，客人除可暢飲德國啤酒外，還有德國豬手、香腸、烤雞和街頭雞肉串燒、麻辣鴨血臭豆腐、慢煮豬手和蓮藕蝦餅等佐酒，每晚7時至9時會有德國樂隊帶來精彩的表演，又有舉啤酒遊戲、競飲比賽、大型層層疊和無敵爆波皮等活動，夠晒開心解壓。

啤酒節 X 萬聖節

經常聽到有人話「飲酒壯膽」，想去探險又或挑戰自己，10月尾的萬聖節肯定是一大亮點，尖沙咀港威酒店Be On Canton於10月逢星期五及六舉行萬聖夜德國啤酒節，食物包括椒鹽卷餅、沙律拼盤、蘑菇酥盒、香煎紐倫堡香腸、圖林根香腸、香草烤雞、匈牙利燉牛肉和德國烤豬手等，甜品有黑森林蛋糕、蘋果卷和德國芝士等，客人可邊飲德國啤酒又或是萬聖節雞尾酒配搭美食，晚上指定時間會有現場音樂表演，想扮鬼扮馬飲啤酒，一樣好玩。

巨型威士忌節

10月有多個啤酒節，想要第二個選擇，可以考慮10月26日至28日在尖沙咀舉行的第七屆Whisky Live，今屆首次邀請10位本地著名調酒師為大家炮製一系列創意雞尾酒，亦會有本地Busking音樂表演，一邊聽一邊飲最好不過。活動的重點當然是有過500款不同酒廠及品牌的威士忌供參加者享用，場內設有日本、愛爾蘭和獨立裝瓶酒等專區，當中亦不乏新酒供應，如網店Timeless & Tasty因應7周年推出和本地插畫家合作的2款獨家裝瓶威士忌，配合特選美食分外完美。活動還有各個主題的威士忌大師班和體驗坊，更有限量版讓酒迷挑選，讓大家滿載而歸。