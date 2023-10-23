章子怡汪峰10年情路一文睇晒　男方3段婚姻都冇好結果

內地女星章子怡驚爆離婚，結束與汪峰8年婚姻，其實佢哋一開始不被睇好，但結婚8年一直甜蜜，如今突然離婚，令全城震驚。有指二人於2013因鍾意打麻雀而相識，當時汪峰仍未與前妻康作如正式離婚，同年7月相約章子怡來港看陳奕迅演唱會，並於9月官宣離婚後，戀情才逐漸浮面，不但被在洛杉磯街頭拖手行街，並與荷里活名導飯局，更被拍得現身酒店及同遊三亞3日3夜，同年11月9日，汪峰於演唱會正式告白，月尾更首度公開拖手，高調官宣戀情。而2人拍拖僅半年，就開始屢傳婚訊，後於2015年2月8日，汪峰於章子怡生日派對上，用無人機吊住一隻9.15卡鑽戒求婚成功，並有指於5月秘密登記結婚，同年12月章子怡宣布產女，短短2年已完成拍拖、結婚、生小朋友三部曲！

而章子怡亦深得繼女小蘋果的接納，於2016年2月首度公開合照，及後章子怡亦不時大晒家庭樂，而且每逢生日、情人節、結婚周年等重要日子都會公然放閃，婚姻生活一直甜蜜。2019年，章子怡更懷上第二胎，翌年1月誕下兒子醒醒，湊成「好」字。直至2021年尾，突然有消息指2人離婚，當時雙方工作人員否認，但近年2人都變得低調，只曾偶爾被巧遇全家出動，今日更無預警宣布離婚，為8年婚姻畫上句號。

章子怡與汪峰身份懸殊，雙方感情史都相當豐富，其中汪峰3段婚姻都離婚收場，另與前女友葛薈婕誕下1女，但不歡而散，分手多年依然交惡。至於章子怡除曾被拍得餵成龍食提子傳緋聞外，之後亦被指有過3段情，個個男友都非富則貴！2004年3月，章子怡與霍啟山在晚會結緣，及後更被拍得於停車場激咀，惟有指因聚少離多而分手。2007年，章子怡再傳搭上華納高層Vivi Nevo，多次高調合體亮相公開場合，拍拖2年更已談婚論嫁，甚至在2009年同遊加勒比海度假時，章子怡着上比堅尼與Vivi激吻，可惜2人最終都取消婚約，未能開花結果。而與富商男友分手後，章子怡再爆出搭上內地名嘴撒貝寧，兼被拍得在內地玩激流和放狗，但有傳章子怡母親看不上男友，戀情無疾而終。