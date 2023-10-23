全新酒店進駐！遊日本泰享受

泰國和日本都是香港人熱愛的旅遊地點，兩地酒店的服務及設施各有特色，想一次過體驗兩種風格的話也並非難事！話說有泰國知名酒店品牌進駐大阪難波，新酒店共有515間客房兼有8間餐廳，無論內外處處融合泰日文化，更出動Tuk Tuk三輪車載你遊車河！另外京都及北海道函館最近亦分別有泰國著名酒店集團進駐當地，叫旅客十分驚喜！

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大阪：坐三輪車 盡享美食

經常到泰國旅遊的話，相信對當地豪華連鎖酒店品牌Centara Hotels & Resorts並不陌生，除了曼谷和布吉島等城市，該品牌亦進駐馬爾代夫、斯里蘭卡、越南、老撾和緬甸等地。最近更首度登陸日本大阪，於南海電鐵難波站附近開設大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）。酒店處處融合泰日文化，例如電梯大堂掛有令人想起泰國元宵節的燈籠，並有Tuk Tuk三輪車乘坐服務。提供多種房款，布置採用大阪傳統藝術能樂的舞台元素，當中有兩間面積達56平方米的Club Suite，設有獨立起居空間和臥室，可飽覽大阪市全景。內有8間餐廳，焦點有離地130米的屋頂酒吧Crudo Deck，在DJ的音樂下，邊享用美食飲料，邊欣賞大阪壯麗景色。不可錯過的還有位於大堂的兩間餐廳Suan Bua及Embassy of Crab，前者由泰國廚師烹製正宗泰國美食，後者則供應各種螃蟹菜餚和新鮮海鮮。入住Centara當然少不了體驗SPA Cenvaree的水療服務，賣點係技師大多為泰國人，手法夠正宗。房價（2人1房）每晚¥20,808起（約HK$1,103）。

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京都：兩大古都 美妙融合

泰國另一大型酒店集團Dusit International旗艦品牌剛於9月首度進軍日本，在距離京都站約10分鐘的位置開設了Dusit Thani Kyoto。酒店樓高4層，建築外觀加入泰國大城府的佛塔和京都的五重塔元素，甚具特色。共有147間客房，所有客房面積均逾40平方米，當中更有附小花園的客房及附榻榻米的套房。酒店餐飲是一大亮點，設6間餐廳及酒吧，最吸引的是由泰國夫妻檔大廚Duangporn Songvisava和Dylan Jones主理的招牌泰國餐廳Ayatana，他們在曼谷的Bo.Lan餐廳獲得米芝蓮一星殊榮，擅長結合創新的烹飪概念，既有地道風味的泰國美食，亦有泰日Fusion菜式。另有鐵板燒餐廳Koyo紅葉、奢華茶館Tea Salon、炮製泰式甜品的Kati及有隱秘氛圍的酒吧Den Kyoto。不可錯過的還有酒店的Devarana Wellness，將古老泰式按摩結合日本療法，提供獨特的水療服務。房價（2人1房）每晚¥32,725起（約HK$1,734）。

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函館：經濟實惠 綿羊陪睡

如果你到北海道旅遊，但預算不多，這間由原本Simplest函館酒店重新改造而成的Kokotel函館就非常合適了。Kokotel是泰國酒店品牌，於當地有10間分店，走休閒風格。而Kokotel函館是該品牌於日本首間分店，距離JR函館站車程約15至20分鐘，前往四季風景不同的的星形要塞「五稜郭」只需5分鐘車程。於酒店各處都可見到品牌吉祥物綿羊的可愛身影，象徵給予住客優質的睡眠。酒店提供雙床房、雙人房與單人床位共3種房型，有32間客房以及10個單人床位，適合要求不高、想簡單住一晚的旅客。雖然是經濟型的3星酒店，但Kokotel品牌概念主打提供Bed & Café的貼心服務，住宿空間舒適之餘，1樓的懷舊風咖啡室每日提供不同的早餐，連咖啡只需¥550（約HK$29），價錢實惠。此外，館內也設有共享空間、投幣式洗衣房，以及提供單車租借等貼心服務。房價（2人1房）每晚¥5,060起（約HK$268）。