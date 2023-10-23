陳柏宇膽固醇偏高踩晒界：平時冇特別留意飲食！

藝人薛家燕（家燕姐）、陳柏宇（Jason）、葉巧琳（Mischa）及樂隊Zpecial今日（23日）出席活動，呼籲大眾注重心臟健康。Jason表示平日接囡囡放學後，會帶她到公園玩當做運動：「日日都去，跑嚟跑去放電。」他表示自己早前做身體檢查後，醫生着他要留意膽固醇：「膽固醇少少踩界。（食得多茶餐廳？）唔知呢，不過平時真係冇特別留意飲食。」談到太太符曉薇快將生日，Jason表示早前已請太太到日本旅行慶祝：「佢帶埋小朋友同媽咪一齊去。（你冇份？）冇呀，我要做嘢，負責出旅費。」他表示稍後會抽時間二人世界慶祝，由婆婆及工人姐姐幫手湊小朋友，又笑言細女好湊：「食得、瞓得又玩得，見佢少少疲態就塞個奶嘴放佢落床就會瞓。

而Misha就表示現時很注重飲食健康，早前更積極減肥：「2年前暴肥到120幾磅，Jason見親我都講笑問我係肥定腫，所以我的起心肝6月開始減肥，每日做運動食得清淡，成功減咗20磅。」她表示一定要很自律，每朝起床飲蘋果醋及補充維他命：「依家乖乖地食番藥，因為我甲狀腺有問題會令到我肥，但之前冇食藥。」她笑指因專科醫生診金不便宜，故現在會自己到藥房跟處方配藥，Jason聞言即提醒她不要隨便配藥，要定期到醫生處檢查。

薛家燕表示自己姐夫及姨甥仔也是心臟專科醫生，因此自己也很注重心臟健康：「我爸爸咁長壽都係全靠姐夫，因為佢有次行山之後心口翳悶，姐夫幫佢檢查發現有幾條血管塞咗，即刻同佢做通波仔，所以爸爸差唔多有100歲命。」她表示自己會跳十字步當運動，飲食上也很節制：「3低1高，所以早排去潮州做節目嘉賓要食嘢，返到嚟即刻要Keep fit。」除了飲食，家燕姐指保持心情開朗也能令心臟健康。