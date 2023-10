《中年好聲音2》30強出爐！顏米羔耳機失靈照獲佳績

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚(22日)播出60強淘汰賽最終回,30強名單終極揭曉。昨晚總共誕生六位5燈歌手,分別為梁浩賢、李振鵬、鄭梓浩、顏米羔、安雅希和陳燕娜。曾被評判張佳添指是「張學友+黃貫中」混合體的顏米羔,深情獻唱《你是我的眼》獲得5燈佳績,出名奄尖的伍仲衡大讚:「你令我諗起顏志恒,喺我好眼瞓時突然眼前一亮!」陳慧嫻發現顏米羔演唱期間兩次望向台下,顏米羔解釋說:「因為頭半首冇聲(指Ear Mon),惟有靠記憶去唱,所以頭先好驚好緊張!」

另一5燈選手安雅希獻唱英文歌《Make You Feel My Love》,她大晒無懈可擊的唱功和沉厚的聲線,最終獲得5燈佳績,陳慧嫻大讚:「You are what I'm looking for,非常非常專業嘅演出,我會畀101分!」伍仲衡亦大讚:「好鍾意你把聲嘅Texture,呢樣可遇不可求,唱功可以練,但Texture係個天畀你!」安雅希的歌聲同時勾起伍仲衡的回憶,他說:「你係咪玩過另外嘅比賽?我哋係咪見過?」安雅希回答:「我曾經喺《中國新歌聲》嘅香港同深圳PK賽拎過總冠軍。」獻唱《為你我受冷風吹》的陳燕娜,獲5燈後失聲痛哭,張佳添笑言:「等咗成晚攞到5盞燈,我都喊啦,想像到你有幾辛苦。唱得好好,音色、用聲、感情都好好。」陳燕娜爆喊說:「尋晚兩點鐘先瞓,之後5點鐘就扎醒咗…」30強人選正式出爐,下回合30名選手將分成6組進行團隊生死鬥,屆時將會有3位選手被淘汰。

30強名單(排名不分先後):

劉威煌/黃劍文/古淖文/劉肇文/譚輝智

沈宗賢/譚權輝/陳俞霏/麥素華/周碧嘉

劉可/林偉璣/袁思樂/陳麗媚/朱博文

王學琳/尹新杰/陳蒨葶/簡潔明/梁浩賢

李振鵬/鄭梓浩/鄔慧芳/曾蜜詩/顏米羔

安雅希/李榮耀/陳燕娜/王玥/林若盈