Apple新地圖　完全為路癡而設？

講到手機地圖，香港人可能寜選其他地圖app也不用Apple地圖，但隨着Apple近日為港版地圖加入更多功能，以上情況有機會逆轉。新版改良之一是加入3D影像，全新「環視四周」功能以高解像度的3D影像提供互動式街道圖，現在包括香港太空館、中環八號碼頭等地標也完全3D化。另外搵路方面亦完善了，只需舉起iPhone掃描四周建築物，就會出現AR擴增實境，並提供易於遵循的方向，完全為路癡而設。

新功能還有很多，例如「行車線指引」，在轉彎或駛入高架路段前，預先指導駕駛人士駛入正確的行車線；「多中途站路線」可預先規劃15個目的地；「分享抵達時間」讓其他人追蹤行程進度；「自然語言指引」讓Siri提供用字更自然、更容易遵循的指示等等。

同場加映︰高德世界地圖上線

提到地圖App，不少駕車人士也喜歡用高德地圖。最近高德地圖推出世界地圖，支援北斗衞星導航系統的全球定位能力，提供路線規劃、預估到達時間等功能。若是去到一帶一路國家，更會顯示周邊的生活服務，包括餐飲、景點、酒店、購物中心等，助了解入了解當地。