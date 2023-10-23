新作入圍！鄧麗欣快閃倫敦心情複雜

藝人鄧麗欣（Stephy）和劉以豪主演的愛情懸疑片入圍倫敦東亞電影節，並於當地舉行世界首映，女主角鄧麗欣親身到當地參與電影節，繼郭富城及古天樂後，再有香港演員親身出席該電影節。Stephy興奮表示：「今次是我第一次參加倫敦東亞電影節，心情好開心，尤其今次見到好多香港嘅朋友，來到支持呢部電影，本身好喜歡倫敦呢個地方，不過工作就是第一次，好開心可以帶自己好喜歡嘅呢部電影嚟倫敦同大家分享。」

Stephy指能夠參與電影世界首映，心情非常複雜：「在大銀幕欣賞電影的時候，心跳由第一分鐘急促到最後一分鐘，由頭緊張到尾。好像未能夠呼吸一樣，因為每一個情節及段落，都令我回憶拍攝的過程和角色的感受。最值得是感受到觀眾在觀映後的反應，加上非常開心他們看得投入。」講到如何看待戲中與以豪的愛情關係，她說：「兩個角色的情感都很單純，正正因為這種單純，在命運作弄下，就會各走極端。而各走極端嘅人往往無法回頭，只可以用更不合常理嘅手段去解決問題。但當我回想角色，諗起果種單純嘅愛，其實好令我痛心。

完成今次倫敦行，由於時間緊密，早上到埗後即準備出席電影節放映，翌日便離開，Stephy希望能在離開前可以吃一頓美味的午餐及買到手信，笑言證明團隊有來過。