謝霆鋒持重機槍中環封街拍重頭戲　惡形惡相殺氣逼人

影帝謝霆鋒今日於中環鬧市開工，手持重型槍械的他與執法人員惡鬥，期間不乏翻車及爆破等震撼場面，吸引大批途人圍觀。背心示人的霆鋒一雙麒麟臂滿是紋身，悍匪造型率先曝光。

霆鋒主演英皇電影《怒火漫延》拍攝得如火如荼，今日一整天在中環上演「悍匪鬧市開槍」重頭戲，劇情交代霆鋒率領此沙等同黨，惡鬥執法人員何珮瑜（Jeana）及楊天宇等。霆鋒的背心戲服令麒麟臂及胸肌盡顯人前，其悍匪紋身Look終於曝光，手持廿餘磅重型道具機槍的他，霸氣盡現。

楊受成任達華探班

據悉，《怒》片獲批於今日公眾假期封街開工，劇組不惜工本，出動各式車輛組成「車隊」，協助拍攝爆破、翻車及槍戰等大場面，且罕有地聘用專業保安負責維持秩序，單是今日製作費相信已達千萬。而身為投資方老闆的楊受成，則率領一眾公司高層，以及剛從英國度假返港的任達華到場探班，期間與霆鋒等合照及傾到雞啄唔斷，難怪霆鋒不時露出燦爛笑容，坦言大感窩心。

身兼動作導演的霆鋒不諱言成功申請封街其實甚有難度，故稍後他們將另覓合適地方，搭景拍攝其他重頭戲。對於今次演出，無論籌拍或正式開工後，他都落足心力，據悉為投入角色造型，霆鋒連月來不停瘋狂操肌，更主動戒糖及澱粉質，才換來「零脂肪」的成績。談到身上的紋身，霆鋒叮囑大家拭目以待：「因為除咗雙臂外，我胸口都有一大片，今日着衫遮住咗。（每日花幾多時間繪圖？）個零兩粒鐘啦！」

有意簽林秋楠

今次選角方面，霆鋒指定要起用憑《封神第一部》爆紅的此沙，以及8歲已獲世界武道大賽男子少兒組冠軍的林秋楠。剛滿20歲的秋楠被劇組視為秘密武器，開鏡當日並未有特別多作介紹，據悉英皇方面甚有興趣收歸旗下予以力捧，目前雙方洽談已轉入直路，希望繼霆鋒後，再多捧一位動作電影演員。