秘書夠貼身　社長冧到暈

好多有財有勢有地位嘅人，都會請番個秘書幫手處理事務。AV業界資深人士神仙乙就表示，正因為好多秘書都生得靚女，令到男人有所幻想，所以日本AV界就拍咗唔少「女秘書系列」作品，講述索爆女秘書點樣喺公司貼身招呼社長，為滿足對方嘅需要而盡心盡力又盡興！

秘密情人

喺IN MAD出品嘅《社長秘書的內褲濕了》入面，老闆懷疑社長出賣公司，為咗搜集證據，於是派出女秘書長瀨麻美跟實對方，而副社長見麻美又靚女又好身材，就乘住出去飲酒應酬嘅機會將麻美灌醉，然後帶到酒店嚟個霸王硬上弓，並將過程拍攝落嚟，以此威脅麻美喺辦公室提供「貼身招呼」！不過麻美完全唔抗拒，因為副社長雄風強勁床技又好，一聽到副社長叫佢入房，內褲就已經濕透了，自此更成為副社長嘅秘書情人添！

玩到乾塘

由FALENO推出嘅《人人羨慕的巨乳美女祕書與我》一片中，社長請到小野夕子呢位巨乳美艷女秘書本來就好開心，後來更加因為垂涎夕子嘅美色，於是扮醉要求夕子扶佢上酒店房休息，乘機嗒埋阿妹！之不過，社長萬萬估唔到自己先係中圈套嘅人，因為夕子原來係好色之女，一入到房就捉住社長百般玩弄，而且仲連番引爆！自此之後，夕子經常喺公司吩咐社長任由佢魚肉，搞到社長變成對方嘅洩慾奴隸。

移情別戀

片廠Madonna製作嘅《滿足汗水與接吻的社長室中出交歡》，講述竹內有紀嘅老公經營一間小公司，可惜因為經營不善搞到欠下巨債，後來仲被另一間大公司吞併，老公淪為普通職員，至於有紀就成為公司社長將暉嘅秘書。將暉見有紀秀色可餐，成日對佢毛手毛腳，有紀好想反抗，但為咗保住老公嘅飯碗，惟有任由對方玩弄。後來將暉更加放肆，捉有紀入會議室激戰，不過有紀卻愈來愈鍾意社長，因為佢有財有勢，而且能夠令佢飽受快感衝擊。

簡評

本仙一直都好想請番個女秘書，不過都係唔好發夢，都係睇日本AV界嘅「女秘書系列「好過喇！喺今日為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意長瀨麻美主演嘅《社長秘書的內褲濕了》，原因麻美生得斯文端莊，扮演女秘書相當合適，而且劇情豐富，有做臥底套料元素又有NTR元素，令作品精彩度滿分！