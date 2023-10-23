Eva Elfie俄妹脫變　巨星級網紅

咪以為明星做網紅，至會產生所謂明星效應，其實脫星做網紅，亦可以食住脫星效應而大紅大紫，其中就有呢位嚟自俄羅斯嘅金髮女郎Eva Elfie，至今佢兩個社交網合共擁有超過500萬粉絲，絕對稱得上係網紅巨星呀！

拍裸體寫真

如果從Eva Elfie嘅外形嚟睇，絕對有條件做時裝模特兒，只係點解佢會走咗去做脫星，近年更成為炙手可熱嘅性感網紅呢？箇中原由，就要從佢嘅出道經過開始講起嘞！

出生於俄羅斯鄂木斯克嘅Eva，咪以為佢嘅家鄉位於西伯利亞，就以為佢出生喺一個偏遠嘅地方，其實鄂木斯克係西伯利亞聯邦管區第二大城市，當地人口超過110萬。而憑住迷人嘅樣貌及口才，大學畢業後佢喺當地一間電視台做記者，之後又喺一間餐廳擔任經理，直至2018年佢被星探發掘，並以成人模特兒身份影咗首輯裸體寫真，亦憑住呢輯寫真獲得歐洲四仔片廠賞識，邀請佢到捷克演出一套以自娛為主題嘅四仔，經過幾個月考慮後，Eva便決定下海拍攝處女作。

魅力爆棚

投身四仔界之後，佢憑住美艷嘅俄妹魅力，征服歐美唔少四仔迷，同食住個勢喺Pornhub開設個人頻道，截至2020年2月觀看次數超過5千3百萬，更喺同年11月成為人氣脫星排名第4位，仲有喺XBIZ Europa四仔頒獎禮上奪得「年度女性影片藝術獎」，以及喺AVN頒獎禮獲得「最佳外國新星獎」，人氣可謂一時無兩。

及後佢開始經營網絡社交帳號，佢話稱當時嘅目的只係想透過分享性感寫真，為人氣產生協同效應，卻估唔到隨住佢喺四仔界嘅成績愈嚟愈好，粉絲數字一直飆升，至今佢嘅Twitter已有超過110萬粉絲，而IG粉絲更超過424萬，相當厲害。成為超人氣網紅嘅佢，近年亦專注網紅工作，而鮮有演出四仔，Eva解釋除咗因要兼顧OnlyFans嘅成人影片製作外，亦多咗商業演出機會。被問及以後會否繼續演四仔時，佢坦言要睇時間及片酬喎！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：162cm

三圍：33D-24-35

雖然Eva Elfie近年減少演出四仔，但係佢自家製並喺OnlyFans帳號上畀會員欣賞嘅成人影片，其實已達四級水平，因此大家唔使因為佢減產而覺得可惜呀！