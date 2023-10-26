一沉百踩！楊穎傳賣5億豪宅救急　Baby2.0隨時取代本尊

女星Angelababy因受「19禁」風波被傳封殺，昨日（25日）雖然有品牌商發放其廣告宣傳片，但視頻一出即受爭議，更被網民要求拉下架。亦有傳Baby私下聯繫前夫黃曉明求救，及需要出售價值人民幣5億元的北京豪宅套現！此時，突然殺出與她撞樣、「新一代謀女郎」林博洋將取代她的位置，Baby前景不堪想像。

在內地發展多年的Angelababy（楊穎）疑受之前於法國巴黎出席時裝周期間前往看韓團BLACK PINK成員Lisa的「19禁」脫衣騷風波影響，現時Baby於內地仍處於「被Out」狀態，多個節目、廣告代言等都悄悄將她除名及下架，長駐的綜藝節目亦未再見其蹤影。雖然官方一直未有宣布將她徹底封殺，但看以上種種狀態及網民對她的抗拒反應，傳聞更加似層層。不過，昨日竟有品牌商突然晒出Baby的最新宣傳片，片中的她狀態十足、落力Sell保暖外套，亦是風波後她首次「現身」。片段甫推出，網民反應相當大，紛紛叫品牌商將片段拉下，有網民留言指支持封殺，但亦有粉絲支持Baby，更有人爆她已「拆局」，12月更會入劇組開工，而網傳的浙江衛視跨年演出名單中，亦有她的名字。

向前夫求助圖挽人脈

事實上，Baby「犯禁」後的而且確遭一沉百踩，網傳她曾私下聯繫男星前夫黃曉明求救，希望以他的人脈出手幫忙，助她渡過難關。有Baby粉絲埋怨曉明毫不念舊情，前妻陷入困境，他卻還有心情看演唱會，也不為兒子「小海綿」想想。日前再有爆料指Baby收入大減，將出售價值人民幣5億元（約港幣5.35億元）的北京豪宅套現，解燃眉之急，處境一夕間跌落谷底。據悉，該豪宅位於三里屯一號，是當地最頂級路段，每一坪索價人民幣35萬元（約港幣37.92萬元），Baby擁有的更是該區最豪華的複式別墅。Baby的好友繼續集體不發聲，連之前有媒體上載了她與藝人楊冪、張大大的私人聚會照片，楊冪的粉絲亦即起哄，指不要把楊冪拖落水。

「北電第一美」學霸出身

Baby現時的狀況未見樂觀，更有指內地資本方已找來一位無論外形、樣貌都極似Baby的23歲內地小花林博洋，隨時取代她。林博洋是目前著名導演張藝謀班底的新冒起小花，曾參與他執導的電影《堅如磐石》、《狙擊手》、《滿江紅》等，被喻為「新一代謀女郎」。林博洋於2018年在全國藝考中獲得中央戲劇學院音樂劇表演專業全國第2名、北京電影學院表演專業全國第9名的成績，因為與Baby「撞樣」，既是學霸，又是校花，被封為「北電第一美」，張藝謀曾公開大讚林博洋，指她為人善良真誠、謙虛謹慎，對待表演工作非常專注及認真，是一位可塑性很高的年輕演員，受到如此高度評價，相信必能在娛樂圈大展拳腳。