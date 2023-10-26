【是日通勝】

農曆九月十二

癸卯年 壬戌月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：理髮、遠行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、10、21

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：頭頭碰着黑，令人沮喪，不宜作重要決定。

金牛座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

雙子座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

巨蟹座：包容有別於縱容，勿讓伴侶逾越你的底線。

獅子座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

處女座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天秤座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

天蠍座：小小苦楚等於激勵，凡事應向好的方面想！

人馬座：做人只要問心無愧，可望走出眼前的困境。

山羊座：只要言行對得住良心，遇上衰神也不用怕！

水瓶座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

雙魚座：事業運強，做好本分，不愁沒有發展機會。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）豬 健康差

鼠：有難以解決的問題出現，無奈又無助。

牛：時來運轉，才思敏捷，對求職者有利。

虎：處事需保持冷靜，以免小人乘機攪局。

兔：和身邊人相處，要掌握好說話的分寸。

龍：單身者加把勁，易跟意中人修成正果。

蛇：運勢差，不利於交友合作，易惹是非。

馬：虛心跟長輩交流，對方的建議好有用！

羊：話頭醒尾，工作表現佳，令人刮目相看。

猴：貴人運強，大膽表達心中所想易獲賞識。

雞：能屈能伸，處變不驚，做起事快靚正。

狗：面對誘惑要冷靜，必須提防愛情騙子。

豬：是日沖煞，要留意身體健康，提防受傷。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

預測天氣變化

占卜天氣是人類自古以來非常重要的一個行為，通過各種方式來預測天氣的變化。在古代，人們主要使用天象觀測、動物行為、植物生長等方式來占卜天氣。

天象觀測是古代人們占卜天氣的主要方式之一。古人會透過觀察日月星辰的位置、形狀和運動，以及天空的顏色和雲霧的變化，來推測天氣。例如，太陽出現紅色的光芒通常預示天氣將會晴朗，若太陽出現暗淡的光芒則意味着天氣可能會轉為不穩定。

動物行為也是古人預測天氣的一個重要方式，例如蜜蜂在天氣將要轉變時會變得比較躁動，鳥類在暴風雨來臨前會飛回巢穴中。

植物生長也是古代占卜天氣的一種方法。舉例，如果農作物長得比較旺盛，通常預示天氣將會晴朗，相反，如果農作物長得比較差，意味着天氣可能會變得不穩定。

在現代，隨着科技的發展，人們主要使用氣象儀器和資料來預測天氣。氣象儀器可以測量溫度、濕度、風速、氣壓等氣象要素，進而預測天氣的變化。與此同時，氣象資料可以通過衞星、雷達等方式來收集和分析，進一步提高天氣預報的準確性。