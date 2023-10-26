經典爛片系列　尊特拉華達史泰龍首度合作即成為世紀爛作

由荷里活巨星史泰龍（Sylvester Stallone）主演的《轟天猛將4》（Expend4bles）早前上映時票房口碑皆仆，更被認定成為「爛片殿堂」的《金草莓獎》來年大熱「衝金」之作。回想起40年前，史泰龍曾執導過一部歌舞片《生龍活虎》（Staying Alive）同樣爛到爆！

雖然《生》打正旗號是70年代經典賣座電影《周末狂熱》（Saturday Night Fever）的續集，但擺明是「掛羊頭賣狗肉」之作，除了續集男主角繼續由尊特拉華達（John Travolta）擔正飾演同一角色之外，其他基本上都與上集冇甚關連。而全片最大gimmick就是邀請到當時大紅大紫的巨星史泰龍擔任導演。據知當時是尊於夏威夷度假時看了《洛奇》（Rocky）第3集《虎威》（Rocky III）後親自向監製Robert Stigwood 強烈推薦由他執導《生》。雖然有當時「票房仙丹」史泰龍執導，但電影公司卻沒有找他參與演出，最終他只在影片開場僅出鏡一幕，他飾演被尊意外碰撞的「路人甲」，令不少「龍迷」大失所望！但原來派拉蒙曾經有邀請過史泰龍執導之餘亦飾演片中百老匯舞台總監的角色，但就因為「成本所限」電影公司「請唔起」他才未能成事。

結果首度合作的尊及史泰龍未能產出火花，影片當年上映後遭一致劣評，於2006年美國著名娛樂周刊《Entertainment Weekly》《生》更挑選該片成為「影史上25部最爛續集」之冠，可想而知，《生》片有幾爛！影片亦獲《金草莓獎》3獎提名，尊特拉華達除了獲最差男主角提名之外，片中女星Finola Hughes更連續獲最差女配角及最差新星兩獎，結果「全軍覆沒」大熱倒灶！《生》亦令男主角尊特拉華達衰足6年，直至1989年的《飛越童真》（Look Who's Talking）才令他的事業咸魚翻生。雖然《生》被影評人彈到一錢不值，但當年上映時卻大受歡迎北美累積票房高達6,489萬美元（約5億港元），成為全年北美最高票房第7位。

雖然第1次合作即拍出爛片，但尊曾公開說過龍哥是他從影以來合作過最喜歡的導演，他大讚對方知道怎樣令他在銀幕上拍得最靚。而史泰龍多年後亦表示好享受與尊共事，但自己直言對影片的最後成品不大滿意，他更揚言如果給他機會再拍過他會將影片拍得較黑暗。而值得一提就是有電影公司曾一度考慮過由尊主演《第一滴血》（First Blood），飾演男主角越戰退伍軍人John Rambo，後來角色輾轉間落在史泰龍身上。