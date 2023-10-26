娛圈單打︱眾望所歸見光死　能親香澤死都抵

哎唷，乜咁鬼兒戲㗎！南韓天團BLACK PINK之中最靚女的Jisoo，兩個多月前才公開認愛《梨泰院Class》男星安普賢，成為隊中首位認愛成員。殊不知戀情見光即死，二人極速玩完，Jisoo所屬公司證實了這個消息！

即係咁，BLACK PINK紅透全球，Jisoo今年單飛作《Flower》更是熱爆，由三歲細路到家燕媽媽都學佢唱跳「開花舞」，可見她是真正天之驕女。反觀安普賢正值事業起飛期，知名度一般，粉絲大都認為女尊男卑，襯唔起女神，甚至有激進粉絲灌爆安普賢社交網，鬧佢不自量力，壓力之大可想而知。

何況Jisoo行程緊密，又開演唱會，又出席品牌活動，周圍飛冇時停；男方亦不乏演出機會，外界都質疑兩口子哪有時間拍拖。如今分訊一出，粉絲無不拍掌叫好，認為女神斬纜實屬明智，更認為曾傳緋聞的南韓國腳孫興民，與女神更加合襯。

孫仔呢鋪有冇機，仲係未知之數，但有口痕友就話，最冇得輸嗰個點都係安普賢。何解？嗱，Jisoo又靚女又後生，受歡迎程度位列全球最Top，竟然紆尊降貴愛上他，帶挈男方知名度十級跳，點睇都有So；再講，正所謂不在乎誰對誰錯，只在乎曾經食過，對方係Jisoo喎，可以一親香澤，短命十年都抵啦！

至於孫仔，繼續喺英超大放異彩，日前的「倫敦打吡」，他又成為贏波英雄。踢波之餘，孫仔亦穿梭時尚場合，成為時裝品牌代言人，不時孖住另一女神全智賢亮相。會唔會翻撻Jisoo，真係要睇緣分安排咯！