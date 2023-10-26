韓劇一線女星身價曝光！徐賢真新敏娥劇酬冇想像咁貴

韓國最近曝光了部分一線女星的身價表，憑韓劇《浪漫醫生金師傅》升呢一線女星的徐賢真，去年孭飛的熱播劇《為何是吳秀才》收視不俗，但原來每集劇酬僅約55萬港元，合共16集共袋約880萬港元。至於同樣貴為一線女演員的新敏娥，主演人氣劇《海岸村恰恰恰》每集酬金只有約40.6萬港元，合共16集進帳約650萬港元。另外兩位一線女星朴敏英與「國民初戀」秀智，分別主演的韓劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》及《Start-Up：我的新創時代》，每集只收約39.5萬及34.8萬港元，身價並非想像般高。

當地公仔箱明顯「重男輕女」，一線男星的待遇相對吸引，憑韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》上位的男神丁海寅，之前接拍韓劇《雪降花》一集收約63.8萬港元，合共16集吸金約1,020萬港元。極有觀眾緣的視帝南宮民，去年主演的12集高收視劇《千圜律師》，每集劇酬達92.8萬港元。至於韓片《上流寄生族》的男星李善均身價更與男神宋仲基相若，年初接拍的韓劇《權貴復仇》每集酬勞竟高達116萬港元，就連韓團BTOB出身的男星陸星材，雖未到一線小生級數，但去年擔正韓劇《匙來勝利組》每集袋約40.6萬港元，與出道多年的新敏娥睇齊，印證女星於當地不如男星矜貴。另外，繼李善均驚爆涉毒疑雲後，還有一位知名藝人被指同樣因吸毒嫌疑而受查，有報道指李善均面臨廣告商追討的違約金賠償或高達約5,800萬港元。