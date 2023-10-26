跟韓星化妝　營造慵懶隨意感

近期時尚界頻頻出現「Maillard Style」這兩個字，中文譯作美拉德，原本是指食物在烹煮過程中逐漸呈現出誘人的棕黃色、金黃色，以及散發出香味的現象，被時尚界吸收後就指棕色系風格。而美德拉眼妝就正正適合單眼皮女生，可以輕易營造出初秋的慵懶隨意感。

或許相比Idol華麗的造型，走自然路線的演員妝容更適合不太會化妝的你參考。憑着《奶酪陷阱》、《鬼怪》大紅的南韓演員金高銀，就是眼尾下垂的單眼皮。金高銀的眼妝沒有運用過多的色彩，更注重塑造眼部的輪廓，自然而然地加深了雙眼的存在感。

首先，可以以當天的想要使用的胭脂作為眼部的打底色，輕掃上下眼皮，主要方便後續眼妝的暈染及統一面部色調。然後，以蓬鬆的平頭眼影掃沾取暖咖色眼影在上眼皮上畫半圓，從睫毛根部逐漸往上暈染，直至睜眼時眼皮上可看見為止。此時，需用一把乾淨的火苗頭眼影掃，暈染兩個顏色之間的邊界，使之融合。

接下來要着重刻畫下眼影，使用筆形眼影掃沾取相同的顏色，從眼尾開始往眼頭橫掃，從深到淺，而範圍略寬於臥蠶。再換一把極細的斜角眼影掃，略略加深下睫毛根部，增加下眼影層次感。眼線則可以使用深棕色眼線膏筆，順着眼尾溝往外平拉，直至水平於眼頭，相比黑色的眼線，深棕色更自然且更有霧感，不會放大單眼皮的兇惡感。最後，夾翹睫毛，使用纖長款的睫毛膏着重加長眼中和眼尾睫毛，這樣視覺上睫毛頂端至下眼影的位置就是眼睛的大小。

對於單眼皮女生來說，技術不過關時眼影盡量不要使用過分跳躍、活潑、亮眼的顏色，例如紅色、淡紫色、粉色、橘色，這類眼影容易讓眼睛看起來更浮腫的。眼影質地的選擇也是有講究的，避免使用珠光這類膨脹感的眼影，盡量選擇啞光質地，如果想點綴雙眼則該使用亮片眼影。