劉家昌怒揭甄珍母子爭產　斥阿仔「沒做過一天事」

著名音樂人劉家昌與影后甄珍陷爭產風波！劉家昌今日（26日）於社交平台透露上周於台灣長庚醫院動攝護腺手術，一切順利，但忽然話鋒一轉，2千多字痛批前妻甄珍同仔仔章立衡，包括為爭產偽造文書、1987年假離婚、美國逃漏稅、侵佔香港房產、私吞公款等5項指控，佢仲隔空喊話，透露甄珍喺北京同佢打官司：「章家珍（甄珍），江西高院判決你敗訴書收到了吧。不能拔腿跑人，法院會追究到底的。」甄珍與章立衡行蹤成謎，對此甄珍母子尚未回應。

佢續爆料甄珍母子被北京律師欺騙：「付了幾次上千萬台幣的律師費，還要付我方一千萬的訴訟費。一審一審的敗訴，像撒錢到海裏，沒完沒了。章家珍跟你的律師商量打贏了才有律師費。他們會撒腿就跑了。」劉家昌又稱原以為自己賺的錢夠甄珍母子用一輩子：「誰知他們為了打官司已經賣掉好幾戶房子來付律師費，沒賺過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血。」

劉家昌同時砲轟阿仔：「39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親、爭財產。台北、香港、北京，已經換了不少律師。把鬥爭父親當成了職業，多可怕的教育！」又指當初係透過媒體先知阿仔由劉子千改名為章立衡：「看到他在江西法院門前，一身臃腫的背影的照片，令人心酸。一個堂堂的男人，可以這樣不忠不孝、不知羞恥嗎？還好他選擇不再姓劉，總算給我留了點面子…」又指自己會堅持到最後一口氣，請大家耐心等睇法院判決。

劉家昌忽然大爆家產超過20億台幣（約4.8億港元）：「為了爭財產，她（甄珍）自己排財產分配的明細表給我，要我同意。單上有十二幢房屋，和賣掉昆山的酒店的現金。土地賣了5千萬人民幣。酒店部分兩億一千萬人民幣。房產加現金，遠超過二十億台幣。」

對於離婚財產分配，劉家昌透露前妻甄珍開出的條件分配不均：「只給我香港海景別墅B座一戶，和爛尾的龍虎山項目，現金只分給我百分之十，我不同意，他（她）不簽字離婚的。我當然不能同意，因為龍虎山需要大量資金。依法夫妻各半，我還能暫時應付一下，十分之一幾天就停工了。」劉家昌自言原本打算到香港家事法庭，依法判決，希望拿回一半財產，但未免讓外界得知，他選擇美國法庭，依據夫妻報稅的紀綠，拿回屬於自己的一半財產。

至於財產中提及的香港雅景別墅B座，劉家昌就透露是當年方逸華女士用他的名字買下：「過戶手續是由方姐秘書Judy經手辦理的。方姐過世後，章家珍叫他的秘書陳淑蓉操作，在沒有我簽名之下竟把房子暗地賣掉，雖然方姐人不在了，但經手人Judy還在。章家珍有向他們方姐家屬交待過嗎？」