也許是我老了，又或者是心靈滿足吧，近年對香港的傳統食物，產生了很情深的感覺，早前更四出尋找臭豆腐，即使我根本不吃油炸類食物。

讀幼稚園時，最愛吃「走鬼檔」的豆腐花。一碗到手，先加好多糖，再用匙羹將豆腐花反覆壓碎，然後舀一小匙上來慢慢喝。我知道這方法好奇怪，但我就是喜歡碎上豆腐花、和半溶糖粒的口感和香氣。

晚上，輪到其他「車仔」，我最常吃的有滷水雞腎，一定要多甜醬；還有有生菜魚肉、碗仔翅兩溝；遇上冰糕（口感是帶冰粒的雪糕）就最開心，可以歎一下朱古力味。

如果有大人帶我去看電影，我一定會在戲院門前買口立濕（涼果）、煨魷魚、炒栗子和蔗。蔗真的是圖中的蔗，吃時要像大熊貓，原條咬一口，分別在於我們咀嚼至沒汁後會將渣吐出，所以那時有些戲院會寫着「不准吐蔗」。至於凍菠蘿和木瓜我比較少吃，小朋友都愛甜不要酸。

早前，跟一位老闆聊起以前的食物，他嘆了一口氣說：「都沒有了，有時想給現在的年輕人看看也沒機會。」我就沒有想得太無奈，可能我是節目廚師的關係，只要我研究得來，就可以在節目教大家，像早前，我教過豆腐花、以前教過炒栗子、下次可以做酸木瓜和煨魷魚。

不過，臭豆腐就搞唔掂喇，始終「唔臭唔正宗，太臭被投訴」，拍完分分鐘要洗五次頭，還是讓它留在回憶裏算數，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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