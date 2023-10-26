港女準時搭飛機回港　一原因「卡關」被拒登機？

出門旅行，買了機票，帶齊證件，也準時到機場，但即使身上沒違禁品，都不獲準登機，這究竟是甚麼原因？話說上星期，有位香港女生，在上海完成旅程，到機場櫃枱辦理登機，準備乘搭回程航班回港時，航空公司竟然拒絕辦理，即使事主再三確認姓名、日期及時間等資料無誤，也依然無法登機，而當中理由竟讓她傻眼。

沒順序出發失效

事緣該事主，原本在網上旅遊平台，買了香港往上海來回機票，乘搭某香港航空公司的航班出發；怎料她在去程當天，卻因事趕不及搭飛機，結果她即時在該航空公司網站，買了當天下午單程機票出發上海，繼續旅程。

怎料當事主按原定回程日子，到機場欲乘搭原定回程航班，航空公司卻表示由於來回機票「去程」沒使用，機票行程沒順序出發，故此機票已自動失效，回程航班也就沒法乘搭。

不同平台不連接

事主聽後當然呼寃，她不但不知有這規定， 她更對航空公司在她補買機票後「零提醒」表示憤怒，也十分不解為何買同一航空公司機票，卻不能連接使用，深感自己是被航空公司為難。

但事實上，事主是在不同平台訂購機票，加上「來回」與「單程」機票性質不一樣，即使航空公司相同，也不太可能連接使用；而且在購買機票時，細則一般已有訂明，機票必須按行程順序出發，否則需自行承擔無法取消機票或無法登機之風險。

該先改機票或取消

假若日後遇到相同情況，旅客該怎處理？首先在最正確做法，不是在趕不上飛機出發的當天，新一張新機票趕行程，而是該把原定的機票改新出發時間，來回機票有使用「去程」，「回程」自然不會失效。假若必須要再買新機票，也應先行取消沒有使用之機票，才能確保登機順利。