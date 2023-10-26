金采源下周復工　LE SSERAFIM四缺一赴美

韓國人氣女團LE SSERAFIM原定於10月7及8日在泰國曼谷舉行巡唱的最後兩場演唱會，但因為成員金采源、許允真及中村一葉患上甲型流感，演出被迫取消，3人之後復工，但事務所於本月中指金采源因為持續出現頭暈等後遺症，需要停工休息。

LE SSERAFIM今早（26日）以4人陣容現身韓國仁川國際機場，出發往美國紐約，為於11月2日在美國格林美博物館的線上演出《Global Spin Live》做準備，她們亦將於11月5日參加在加州舉行的遊戲展《BlizzCon 2023》。

事務所表示金采源的狀態已經好轉，醫生指她可以於下周開始參加活動，所以她將於11月1日正式復工。

而男星李善均與男團Big Bang隊長G-Dragon（GD）近日相繼爆出涉嫌吸毒受查，金采源、女團(G)I-DLE隊長Soyeon、女歌手朴善珠亦被指與事件有關，她們的事務所已火速否認傳聞，而天團防彈少年團（BTS）亦被指有到李善均和GD經常光顧的夜店消遣，所屬的Big Hit事務所指BTS與事件完全無關，將向散布謠言的網民採取法律行動。而執法部門已公開表示除了李善均和GD之外，並無其他藝人涉案。