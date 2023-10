美國女星珍達娉琦(Jada Pinkett Smith)於本月17日推出新自傳《Worthy》,其中自爆與美國男星老公韋史密夫(Will Smith)7年前秘密分手,哄動網絡,而網店本周排行榜曾打入3大,排在Britney Spears新自傳《The Woman in Me》與新片《花月殺手》(Killers Of The Flower Moon)原著之後。但因為是計算實體書加電子書,如果根據只計實體書的總排名,周二(24日)已經跌到81位,到周三(25日)更提到84位,看來看熱鬧的比有心收藏她作品的讀者多得多!

珍達自傳的網上評分反應亦相當冷淡,只有148人評分,相反Britney比較遲出的自傳已有1,043人留下評分。