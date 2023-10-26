周嘉洛請薛家燕「食檸檬」　期望與其他人合作擦新火花

藝人周嘉洛今日（26日）出席薛家燕主持的錄音訪問節目，薛家燕提到自己曾多次邀約他上節目做訪問，但都因時間不合而未能成功，薛家燕笑言他是第一個請她「食檸檬」的男人。

日前是他緋聞女友陳瀅的生日，一眾好友為她舉行生日會，一起拍《痞子殿下》的演員王灝兒（JW)亦有到場，唯獨不見家洛蹤影，他指：「佢生日咩？最近開工開到人暈晒，（之後會為她補祝生日？）唔使啦，我已經發短訊祝福咗佢。（但你上次生日佢請你食飯？）係呀，生日我哋會出嚟食餐飯咁，但今次冇辦法，大家時間夾唔到。」薛家燕亦在旁為陳瀅抱不平：「你唔啱啦，你生日人哋請你食飯，但係人哋生日你就冇約人。」

談及台慶劇《羅密歐與祝英台》播出已有一段時間，有觀眾直指期望越大，失望越大，稍不留神就會與劇情脫節，好難追落去。對此作為主角之一的周嘉洛坦言劇情的確較為複雜：「劇本上嚟講，佢哋每條線之間嘅互動係好強，所以如果你錯過咗某一個情節，就會好影響你之後理解個劇情，不嬲睇正劇都係咁，特別呢套劇係比較多元化，但都有條比較清晰嘅故事線，所以都建議大家集集睇。（擔心觀眾棄劇會影響收視？）都唔會擔心嘅，大家可以上網補睇返，同埋嚟緊嘅故事會愈嚟愈有趣。」

被問到與古佩玲同演《愛回家》及《羅密歐與祝英台》兩套劇，會否容易讓觀眾在角色認知上產生混亂？他就說：「我自己覺得冇所謂，就算大家原班底拍同一套劇，又或者分散拍都各有各好，原班底就有默契，同其他演員拍就會有其他化學反應。」

此外，一直有置業打算的他，被問到昨日發表的《施政報告》中，提出樓市減辣措施，會否令他考慮加快置業？他回應：「呢啲急唔嚟，唔會為咗追「減辣」去借錢買樓，好似唔理智，都會儲下錢先。」而報告中亦提及向電影發展基金等注資43億元，薛家燕和周嘉洛聞言都直指是好消息，不過周嘉洛就表示自己暫時不考慮拍攝電影，希望先將公司安排的工作做好。