MIRROR合體　2百鏡粉逼爆電台

人氣男團MIRROR 12子今日（26日）合體齊齊現身電台接受訪問，近2百鏡粉（粉絲暱稱）一早手持應援物於電台外守候偶像，目測當中以「姜糖」（姜濤粉絲匿稱）及「神徒」（Anson Lo粉絲匿稱）數目最多，據知更有鏡粉帶備櫈仔，提前一晚到電台門外霸有利位置。約中午12時，當各成員車輛陸續抵達電台，鏡粉們即爆出歡呼聲，又各自叫出偶像名字。

節目訪問開始，主持人先問12子對成軍5年感受及對將來展望，他們表示時間過得很快，大家也在急速成長適應中。Jeremy（李駿傑）高興表示早前大家能合體到澳洲拍攝團綜，實現了大家多年願望一起去旅行。Tiger（邱傲然）就表示很高興能以導演身份作新嘗試。Alton（王智德）則表示要放低新人包袱，開始感覺到壓力。Frankie（陳瑞輝）就表示初嘗演舞台劇是一大挑戰：「又乜都唔識到依家識少少，仲可以學埋跆拳道。」即被隊友更正他應該是柔道，非常搞笑。

至於隊中人氣王姜濤就坦言：「希望大家繼續加油，呢幾年有開心亦有唔開心，外界對我哋有唔同批評，希望大家頂住。」而Anson Lo（盧瀚霆）則感恩5年來得到很多人的幫忙，才令團隊能有如此成績：「希望大家可以繼續同我哋一齊行，繼續留意同支持我哋，Promise我哋會盡最大努力去做。」

問到團隊會否出席稍後舉行的叱咤頒獎禮記者會？Lokman（楊樂文）表示有興趣出席，但要視乎公司時間安排。談到5周年團歌《Catch a Vibe》，AK（江𤒹生）大讚歌曲很有Energy，又透露因大家各有工作，12子是個別分開錄音，歌詞上大家也有份給予意見。談到歌詞中有提及內訌等話題，他笑言公司應有作過考量，Anson Lo則補充有玩味：「純粹攞呢啲講吓笑。」AK續指去澳洲拍團綜前已開始排舞，相對時間充裕，當中為了令大家跳唱時更舒服，故舞步上也作了適當安排。

Lokman表示《Catch a Vibe》估計是今年最後一隻團歌，因稍後將預備閉關預備演唱會，惟演唱會一切內容及安排則大賣關子，眾人為保持神秘，只表示會保留部分環節，但同時亦有新項目，亦會有Solo部分。至於澳洲團綜何時播出？他們指仍在作後期製作中，但因為是慶祝成軍5周年，故大家應該不會等得太久。

問到對將來期望？亦有粉絲問會否定期拍攝團綜？AK即搞笑表示：「公司聽到嗎？」Lokman則表示希望能飛到更多地方拍節目，欣賞當地景色之餘，又可見見其他地方粉絲，又指希望能舉辦户外騷，能與大家更近距離接觸，玩得更開心。

約下午3時45分，12子步出電台，眾人先停給現場傳媒拍照，然後慢慢步向停車場預備登車開，期間與現場粉絲揮手打招呼，但並未有上前接收禮物，當車輛使出時，現場粉絲高呼偶像名字送偶像離開。