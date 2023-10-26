陳奕迅最新病況曝光　1個星期無法出房門

歌神陳奕迅（Eason）上星期演出3場澳門《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》之後患上感冒，無奈宣布其餘演唱要延期舉行，休息一周後，昨日（25日）重新出發，為26-29日、30-1/11的6場演唱會作準備。他相約了著名藝術家Michael Lau（劉建文）為巨型價值過百萬元的藝術品剪綵揭幕，二人拿着巨型金鉸剪剪綵，十分趣致。

病後復出的Eason全程載上口罩，但精神不錯，他表示這個星期沒有出過街，幾乎連房門也沒有離開過，靜心休養身體，在家無所事事便看電視節目打發時間。他表示醫生診斷他感染近期流行的一種「鼻病毒」，是腸病毒的一種，所以他發病時不單鼻發炎亦有肚痾。現在身體已差不多痊愈，沒有發炎，不過為免病毒重生，所以會吃多兩天抗生素，他說：「唯一仍有鼻水，原因是我不能吃收鼻水藥，吃了聲音會很乾，影響演出。」問到他怕不怕在舞台上流鼻水？他笑言：「不擔心啦，我一出台跳兩跳就已滿頭大汗，汗同鼻水流了出來也分不清。當初決定休息，真的很麻煩大家，我知道很多歌迷都來自世界各地，又要他們改時間，或者失去欣賞演唱會的機會，但實在沒辦法，因為醫生指示，如果頂下去病毒不單在鼻，走遍全身就更麻煩，麻煩大家了。」

歌迷知道他現身，紛紛留言祝他早日康復及加油，有來自世界各地歌迷又畫公仔，又寫信放在網頁的留言板上，有歌迷表示雖然看不到他的演唱會，只要他身體健康，他們願意等，等他康復下次再見，令他十分感動，他每張續一細看並拍照留念外，亦準備把所有歌迷的留言全部拿回家，他說：「我會一一細看，真心多謝每一位留言給我的朋友，所有說話我都收到了！在心中！我會keep my chin up！努力！」

明日（27日）他的最專輯CHIN UP便會面世，Michael Lau會親自操刀為他設計封面畫作外，昨日又在留言板上畫上真迹，大家笑言他一張留言小畫也可能價錢過萬，好想偷走帶回家。Michael Lau表示這張畫作，是2022年頭Eason找他設計，當時Eason把唱片中8首歌都給他聽，並且告訴他唱片名稱想用CHIN UP這兩個字，他腦中就出現音樂界、藝術界頑童的構思，人生最難能可貴是保持童真，畫中頑童更是緊握於疫情中極具象徵意味的一綫紅色單槓，傳達出對健康的美好期許，Michael Lau表示副畫是記載了某段時間的歷史，也呼應Eason專輯裏面歌曲傳遞的人生哲學，就是「哪怕在困境中，也不要垂頭喪氣，只要下巴抬起，心懷希望，沒有什麼難關是挺不過的。」並講笑這副畫作是無價品。而Eason則表示沒想過拍賣這副畫：「除非到我不能話事之日，否則這副畫也會收藏在我家。」