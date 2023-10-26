馬浚偉生日唔特別慶祝　希望攻讀博士

藝人馬浚偉今日（26日）出席慈善活動，贈自己的演唱會門票給一直默默救助毛孩的義工們。剛巧今日也是馬浚偉的正日生日，活動上亦準備了蛋糕為他慶生，他自言生日並非重大日子，每日都有人生日，因此不需要特別慶祝：「生日係應該要同生你嗰個人慶祝，佢忍受咁大嘅痛生你落嚟，真係好應該要同佢慶祝。」又言母親已離世，因此沒有要特別慶祝的想法，表示生日願望是身體健康，並希望世界上的戰火盡快平息，透露晚上還要到學校上課。

正修讀碩士學位的馬浚偉，表示身邊的同學年紀都比輕，大部分都是剛大學畢業，同學們都指坐在他身邊距離感不大，他又謂接觸得多年輕人，自己的心境也會變得年輕：「我覺得我哋需要接觸多啲年輕人，畀多啲年輕人機會，我做表演都係，會搵啲年輕人嚟幫手。」他希望可以繼續攻讀博士學位，預告下年將會有全新的嘗試，製作網絡劇集：「我已經諗好成個故事，出年就可以開拍。（你自己上場演？）我係編劇、導演和監製，未必會演，如果演都係一個半個，唔使成日就位嘅角色。」

談到他前公司無綫電視台高層人事變動一事，他指有關注該事件並仍然與無綫保持聯繫和商談工作：「正如公司所講，好多都唔係事實，唔好畀呢啲影響心情。」寄語「娘家」上下一心，多拍好劇。

林寶玉今日亦有以工作人員的身分出席活動，指合約嘗未完結：「今次係完成我手頭上的工作。（離職原因與薛影儀有關？）有一定因素，但唔係主要原因。（有冇新動向？）未確定住，我會先完成手頭上工作，唔想有衝突。」指有想過成立自己的公司。