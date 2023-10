影帝梁朝偉身在日本,昨日(25日)再會男星妻夫木聰後,今日(26日)現身《東京電影節》,出席經典電影《2046》放映會,並為大師班主講,吸引大批影迷捧場,全場爆滿。

梁朝偉提到跟導演王家衛首次合作拍《阿飛正傳》時,正值演員事業的樽頸:「當時主要同張曼玉演對手戲,佢通常兩、三個take就得,我要拍十幾、甚至26個take」,後來被王家衛批評「演技太多」後,便下定決心以後要跟對方合作,結果拍足20年。憑Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成功打入荷里活市場的他,又自爆下一進將進軍歐洲,明年參與德國電影演出,現時正在準備。