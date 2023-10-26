李佳芯處女拉茶「一褲都係」　慘遭黎諾懿「食花生」

無綫節目《隨懿深度行》由藝人黎諾懿擔任主持，邀請好友李佳芯(Ali)、劉穎鏇、高海寧及黃翠如到訪馬來西亞之餘，還為她們各自度身訂造專屬體驗。首集找來曾合作劇集《BB來了》及綜藝節目《仨心友行》系列的好拍檔Ali擔任嘉賓並到訪怡保；由於Ali向來走療愈、心靈路線，諾懿專誠帶她探索怡保打卡秘境，在遼闊又閑靜的美景下齊齊感受大自然。期間學過水墨畫的Ali還大晒畫功。

探索「怡保鏡湖」期間，Ali跟隨諾懿坐舢舨穿過120米長的隧道後，壯麗的大自然美景即映入眼簾；二人嘗試尋找被列為「瀕危物種」的鬱烏葉猴，鬱烏葉猴特色是外觀看上去像戴了眼鏡般，樣子可愛；不過要尋找牠絕非易事，隨團導賞員亦指一切皆看運氣，Ali聽畢即搞笑地撒嬌謂：「我要好高(機率)！」

身為人夫的諾懿還到訪了怡保旅遊熱點「二奶巷」，全集問題多多的Ali在「二奶巷」中再度好奇寶寶上身：「點解唔係大奶巷係二奶巷?」諾懿即指二奶巷是因城中一名有錢人買了一整條街送給二奶而得名，Ali聞言搞笑追問：「咁大奶有啲咩呀?」除了遊歷美景，Ali還「大開食戒」品嘗地道甜品「雨滴蛋糕」、「彩虹啫喱球」、烤牛油咖央多士、「馬來西亞名物」怡保白咖啡等；Ali學習拉茶期間更有意無意展現「老鼠仔」，並向諾懿搞笑示威：「我有出錢、出汗同出力架！」平時望落纖瘦的 Ali忽然大晒靚肌。雖然她姿勢十足，但實際卻「倒瀉籮蟹」，為諾懿獻出「處女拉茶」的她最終搞到「一褲都係」，更慘遭諾懿「食花生」，場面惹笑。Ali經常於諾懿拍攝期間在背後搞搞震吸引視線，相當佻皮，與Ali極為熟稔的諾懿又會無意間踢爆老友因為一個原因經常蕩失路。